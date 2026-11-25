Τρεις μήνες συμπληρώνει η παραμονή της 14χρονης εγκύου στο Νοσοκομείο Πύργου, με την υπόθεσή της να συγκλονίζει και να φέρνει στην επιφάνεια τις σοβαρές ελλείψεις στις δομές προστασίας ανηλίκων. Η ανήλικη, επιθυμεί να διακόψει την κύηση, ωστόσο η θετή μητέρα της, που εξακολουθεί να έχει την επιμέλειά της, αρνείται να συναινέσει.

ο διοικητής του νοσοκομείου περιγράφει στο ΙΟΝΙΑΝ την καθημερινότητά της ανήλικης και αποκαλύπτει πως η θετή μητέρα της όλο αυτό το διάστημα παραμονής της στο νοσοκομείο έκανε μόνο μια προσπάθεια να την επισκεφθεί.

Γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογενειακή κατάσταση έχουν περιγράψει συνθήκες διαβίωσης που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η 14χρονη φέρεται να στερούνταν ακόμη και βασικά αγαθά, όπως φαγητό και κατάλληλο ρουχισμό, ενώ γίνεται λόγος για περιπτώσεις κατά τις οποίες κυκλοφορούσε με τρύπια παπούτσια. Από την πλευρά της, η θετή μητέρα αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες

Η περίπτωση της 14χρονης, ωστόσο, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αποκαλύπτει ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, ακόμη πέντε ανήλικα παιδιά βρίσκονται σε θαλάμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με το καθένα να έχει τη δική του ιστορία και να χρειάζεται προστασία και φροντίδα.