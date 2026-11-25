Για φωτιά που ξέσπασε στο Κορακονήσι και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα αναφέρθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ζακύνθου τονίζοντας ότι η φωτιά ξέσπασε μισό χιλιόμετρο από τη στροφή και σημείωσε ότι τα αίτια διερευνώνονται.

Η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

“Η #ΠυροσβεστικήςΥπηρεσία Ζακύνθου και η 17η ΕΜΟΔΕ επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον δρόμο προς το #Κορακονήσι. Η φωτιά ξέσπασε περίπου 500 μέτρα μετά τη στροφή και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα σε σημείο με βλάστηση και πεύκα.

Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε από την #ΠολιτικήΠροστασία στην Αθήνα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάστηκε η συνδρομή οχημάτων του Δήμου. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Παραμένουμε προσεκτικοί και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά μόνο όπου και όταν επιτρέπεται, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Αν φυσάει δυνατά ή οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς, αναβάλλουμε την καύση. Έχουμε νερό στη διάθεσή μας, επιβλέπουμε συνεχώς τη φωτιά και βεβαιωνόμαστε ότι έχει σβήσει εντελώς πριν φύγουμε.

Αν αντιληφθούμε πυρκαγιά ή ύποπτο καπνό, καλούμε αμέσως την #Πυροσβεστική στο 199 και δίνουμε όσο πιο ακριβή τοποθεσία μπορούμε”.