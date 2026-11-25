Σε μια υπέροχη πρωτοβουλία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προχώρησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου, καθώς στόλισε στη Χημειοθεραπευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου το δικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πέρσι τέτοια εποχή, ο Σύλλογος, πριν από τη δημιουργία της Μονάδας, είχε πραγματοποιήσει ανάλογη πρωτοβουλία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου και σχεδόν έναν χρόνο μετά το όνειρο όλων έγινε πράξη, με τη λειτουργία μιας πολύ σημαντικής κλινικής.



Το «παρών», εκτός από τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών, έδωσε και ο ίδιος ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο οποίος μάλιστα βοήθησε συμβολικά και αυτός στο στόλισμα του δέντρου, ενώ μετέφερε τις θερμές του ευχές προς τα μέλη του Συλλόγου.



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Διονύσης Μπινιώρης