Σε ανακοίνωση προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ. Κεφαλονιάς ζητώντας στελέχωση στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αλλά και σε μονάδες Υγείας σε Σάμη και Ιθάκη.

Αναλυτικά τι αναφέρει και δημοσιεύει το kefaloniafocus.

“Η δημόσια υγεία στα νησιά μας χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στη φετινή προκήρυξη για επτά θέσεις γιατρών εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόλις δύο, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις παθολόγου, αναισθησιολόγου και καρδιολόγου. Σε δύο νησιά, όπου η πρόσβαση σε νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας εξαρτάται και από τις συγκοινωνίες, η κάλυψη αυτών των κενών είναι επείγουσα.

Ως ΕΛ.Α.Σ. Κεφαλονιάς και Ιθάκης ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια να παρουσιάσουν τα πραγματικά κενά ανά δομή και ειδικότητα, μαζί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους. Χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Μαντζαβινάτειο, στα Κέντρα Υγείας Σάμης και Ιθάκης και στο ΕΚΑΒ. Ζητάμε επίσης ουσιαστικά κίνητρα για τη στέγαση και την παραμονή των υγειονομικών στα νησιά μας.

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στην υγεία και την απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι. Η επαρκής στελέχωση των δομών υγείας αφορά κάθε κάτοικο της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Συντονιστική Επιτροπή Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη — ΕΛ.Α.Σ”.