Το κλίμα των Χριστουγέννων ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Μαχαιράδο, με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Αγία Μαύρα» να διοργανώνει μια ξεχωριστή γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαχαιράδου, με επίκεντρο τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες, να συμμετάσχουν σε ζωγραφική και face painting, να ακούσουν παραμύθια και να φωτογραφηθούν, κρατώντας αναμνήσεις από τη γιορτινή ημέρα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράδου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους!