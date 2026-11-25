Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει το Σκουλικάδο, με μια γιορτινή εκδήλωση που φιλοδοξεί να γεμίσει χαμόγελα και χαρά μικρούς και μεγάλους.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το χωριό διοργανώνει το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουλικάδου «Ο Ερωτόκριτος» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αγγελική Κολυβά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες για τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης θα βρίσκεται στη γιορτή, ενώ οι μικροί επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν face painting, να γράψουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και να ακούσουν «Το παραμύθι της γιαγιάς».

Παράλληλα, θα λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ τη μουσική διασκέδαση θα αναλάβει ο DJ Σταύρος Πήλικας.

Ιδιαίτερο χρώμα στη βραδιά αναμένεται να δώσουν οι χορωδίες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας και των Νηπιαγωγείων Σκουλικάδου, Αγίου Δημητρίου και Πηγαδακίων, ενώ για όλους τους παρευρισκόμενους θα υπάρχουν γιορτινά κεράσματα.

Οι διοργανωτές προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στη γιορτή, να απολαύσουν τις δραστηριότητες και να μοιραστούν τη χαρά της χριστουγεννιάτικης συνάντησης