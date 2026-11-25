Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, σωματεία εργαζομένων, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς συμμετέχουν στην κινητοποίηση, προβάλλοντας αιτήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, αντιμετώπιση της ακρίβειας, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, με το κόστος ζωής, τα χαμηλά εισοδήματα και τις ελλείψεις σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες να αποτελούν βασικές αιτίες διαμαρτυρίας.

Αναλυτικότερα, στην απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου συμμετέχουν: το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων , το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Σύνδεσμος Οικοδόμων, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, το Σωματείο Εργαζομένων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η ΕΛΜΕΖ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Γυμνάσιο Κατασταρίου, το 1ο Γενικό Λύκειο και ο Μουσικός Σύλλογος.