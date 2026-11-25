Με αφορμή τη σημερινή, 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μήνυμα ευαισθητοποίησης και μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή κακοποίησης στέλνει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής. Στη δήλωσή του τονίζει ότι η προστασία των γυναικών δεν αποτελεί υπόθεση μιας ημέρας, αλλά διαρκή ευθύνη της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και ολόκληρης της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «καμία γυναίκα δεν μένει μόνη απέναντι στη βία».

Πιο αναλυτικά, στο μήνυμά του, αναφέρει: “Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μας καλεί σε διαρκή εγρήγορση και έμπρακτη ευθύνη, πέρα από τα όρια μιας επετείου.

Κάθε περιστατικό κακοποίησης προσβάλλει ευθέως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και πληγώνει βαθιά τον κοινωνικό μας ιστό. Τέτοιες συμπεριφορές μάς αφορούν όλους και απαιτούν μηδενική ανοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη παρέμβαση και η εύκολη πρόσβαση σε δομές στήριξης αποτελούν κοινό χρέος της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εργαζόμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που προσφέρει ουσιαστική προστασία και ασφάλεια στις γυναίκες των νησιών μας.

Το μήνυμά μας παραμένει σαφές:

-Καμία μορφή βίας δεν γίνεται ανεκτή

-Καμία γυναίκα δεν μένει μόνη

-Απέναντι στη βία, στεκόμαστε όλοι παρόντες».