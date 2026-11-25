•Παρουσίαση αποκατεστημένων έργων τέχνης Βανάτου

•Απονομή βραβείων στον καθηγητή Χρ. Καρύδη και στον συνθέτη Τ. Αρβανιτάκη

Μια βραδιά υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης συγκίνησης έζησαν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό Παναγούλας Βανάτου, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη μεγάλη εκδήλωση του 17ου κύκλου του Μορφωτικού Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Αληθώς». Η επέτειος των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου αποτέλεσε την αφορμή για μια πρωτότυπη συνάντηση της εκκλησιαστικής ζωγραφικής με την επιστήμη της συντήρησης, τη σολωμική ποίηση και την επτανησιακή μουσική δημιουργία, υπό τον εμπνευσμένο γενικό τίτλο «”ΜΗΤΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΗ”. Ήχοι Εξόδου / Εικόνες Μάνας».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το «Αληθώς» για την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Το ενδιαφέρον του πρώτου μέρους επικεντρώθηκε σε σημαντικούς θησαυρούς της εκκλησιαστικής κληρονομιάς του Βανάτου, οι οποίοι απέκτησαν νέα ζωή χάρη στην επιστημονική φροντίδα του εργαστηρίου συντήρησης του εν Ζακύνθω Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο καθηγητής Δρ Χρήστος Καρύδης παρουσίασε τα αποτελέσματα των εργασιών, φωτίζοντας άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας και της τεχνοτροπίας των έργων, με ιδιαίτερη αναφορά στις περίπυστες εικόνες της Παναγούλας και της Φανερωμένης. Η παρουσίασή του ανέδειξε την αξία της επιστημονικής συντήρησης ως ουσιαστικής συμβολής στην διάσωση της καλλιτεχνικής μνήμης του τόπου. Στη συνέχεια, ο χώρος της Παναγούλας πλημμύρισε από τους ήχους της «Επτανησιακής Ωδής – Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του συνθέτη Τιμόθεου Αρβανιτάκη, σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού. Το 25μελές Μουσικοφωνητικό Σύνολο Ζακύνθου «Ιόνιο Κύμα», υπό την διεύθυνση του συνθέτη, με σολίστ τον Βασίλη Χριστοδουλόπουλο και αφηγητή τον Κωνσταντή Μουζάκη, απέδωσε επιλεγμένα αποσπάσματα του έργου, μεταφέροντας στο ακροατήριο την τραγικότητα, το μεγαλείο και την πνευματική ακτινοβολία της Εξόδου.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η απονομή Βραβείων «Αληθώς» στους δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, τον καθηγητή Χρήστο Καρύδη και τον συνθέτη Τιμόθεο Αρβανιτάκη. Τα τιμητικά διπλώματα μετά χρυσών σταυρών αποτέλεσαν έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στον Πολιτισμό της Ζακύνθου και της ουσιαστικής συμβολής τους στην πολιτισμική δραστηριότητα της Ενορίας Βανάτου. Στο πρόσωπο του Χρήστου Καρύδη τιμήθηκε η επιστημονική προσήλωση στη μελέτη, τη συντήρηση και την προστασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς, ενώ στο πρόσωπο του Τιμόθεου Αρβανιτάκη η δημιουργική καλλιέργεια της μουσικής παράδοσης και η γόνιμη συνομιλία της με τη μεγάλη ελληνική ποίηση. Δύο διαφορετικές διαδρομές, με κοινό γνώρισμα τη διαρκή και ουσιαστική υπηρεσία προς τον Πολιτισμό. Ευχαριστώντας θερμά τους συντελεστές της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του «Αληθώς», Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Παναγιώτης Καποδίστριας, χαρακτήρισε τη βραδιά «μια μυσταγωγία της τέχνης, της ποίησης και της μουσικής», υπογραμμίζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησε η συνάντηση της εκκλησιαστικής ζωγραφικής με τον σολωμικό λόγο και την επτανησιακή μουσική δημιουργία. Ιδιαίτερο νόημα απέκτησε και ο συμβολισμός της Μάνας, που διαπερνούσε ολόκληρη την εκδήλωση: από την Παναγία των παλαιών εικόνων του Βανάτου έως τη μητρική μορφή της πολιορκημένης πολιτείας του Μεσολογγίου.

Η κοινή αυτή αναφορά στην αγάπη, την οδύνη, τη θυσία και την ελπίδα έδωσε ενότητα στα διαφορετικά μέρη του προγράμματος, συνδέοντας την τοπική εκκλησιαστική τέχνη με ένα κορυφαίο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η βραδιά της 22ας Νοεμβρίου προστέθηκε στις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες του «Αληθώς», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του στα πνευματικά και καλλιτεχνικά δρώμενα της Ζακύνθου. Στον 17ο χρόνο της λειτουργίας του, το Μορφωτικό Κέντρο της Ενορίας Βανάτου συνεχίζει να αναδεικνύει τη δημιουργική σχέση Εκκλησίας και Πολιτισμού, προσφέροντας στο κοινό εκδηλώσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο, επιστημονική εγκυρότητα και καλλιτεχνική ποιότητα».