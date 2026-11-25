Την ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με μία ακόμη παιδίατρο ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτύπης, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνεργασία με τον Δήμο για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τη νέα γιατρό.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω την ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με μία νέα παιδίατρο, δίνοντας ουσιαστική απάντηση σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής μας κοινωνίας και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τα παιδιά και τις οικογένειες του νησιού μας. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού, εξασφαλίσαμε, σε συνεργασία με τον Δήμο Ζακύνθου, οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών στέγασης και διατροφής της νέας παιδιάτρου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Ακτύπης.

Όπως σημειώνει ακολούθως, η ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση των αναγκών και την περαιτέρω στελέχωση του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ο ίδιος τονίζει ότι οι ενέργειες θα συνεχιστούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής όσο και για την κάλυψη αναγκών σε άλλες κλινικές. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ακτύπης σημειώνει: «η κυβέρνηση, όλα αυτά τα χρόνια, έχει επενδύσει ουσιαστικά στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με παρεμβάσεις για τη στελέχωση των νοσοκομείων, την αναβάθμιση των υποδομών και τη θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη νησιωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας, εργαζόμαστε συστηματικά για την αντιμετώπιση των αναγκών του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Η σημερινή εξέλιξη καταδεικνύει ότι μέσα από τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, τη συνεχή διεκδίκηση και τις συντονισμένες ενέργειες μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα συνεχίσω να εργάζομαι για την περαιτέρω στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής, αλλά και την ενίσχυση των υπόλοιπων κλινικών του Νοσοκομείου μας».

«Θέλω να καλωσορίσω θερμά τη νέα παιδίατρο και να της ευχηθώ καλή αρχή, δύναμη και κάθε επιτυχία στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αναλαμβάνει, έχοντας τη βεβαιότητα ότι η παρουσία της θα συμβάλει ουσιαστικά στη φροντίδα των παιδιών του νησιού μας. Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των συμπολιτών μας σε σύγχρονες, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και προσωπική μου δέσμευση απέναντι στη Ζάκυνθο», αναφέρει καταληκτικά ο Βουλευτής Ζακύνθου