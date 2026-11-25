– Κτηνωδία στον Αγ. Λέοντα – Κρέμασαν σκύλο από κλαδί πεύκου

– Δημήτρης Κλάδης: «Το σκυλί δεν πέθανε ακαριαία… Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη»

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση θανάτωσης του σκύλου, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος από κλαδί πεύκου στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε πρώτος ο κάτοικος της περιοχής Δημήτρης Κλάδης, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία και δημοσιοποίησε το περιστατικό.

Για την υπόθεση μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του IONIAN TV το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο κ. Κλάδης, που εντόπισε το ζώο, και η νομοκτηνίατρος Χριστίνα Ακτύπη, η οποία πραγματοποίησε τη νεκροψία μαζί με τη συνάδελφό της Μάριον Όπελ. Η κτηνιατρική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του σκύλου προήλθε από ασφυξία, εξαιτίας της έντονης πίεσης που ασκήθηκε στην περιοχή του λαιμού.

Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα, ο κ. Κλάδης ανέφερε ότι είχε πάει για τον συνηθισμένο του περίπατο στο δάσος, όταν ξαφνικά αντίκρισε τον σκύλο κρεμασμένο από το δέντρο. Όπως εκτίμησε, το ζώο βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες. «Αμέσως διαπίστωσα ότι έχουν περάσει κάποιες μέρες. Χωρίς να χρειάζεται να είσαι ειδικός, υπολόγισα ότι ήταν τουλάχιστον μία εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο ο δράστης είχε κρεμάσει το ζώο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, είχε χρησιμοποιήσει καλώδιο με σύρμα, το οποίο πέρασε από κλαδί πεύκου και στη συνέχεια το τράβηξε, αφήνοντας τον σκύλο κρεμασμένο από τον λαιμό. «Είναι απίστευτο, γιατί φανταστείτε τώρα μετά όταν έδεσε το σκυλί τι έγινε… Το σκυλί δεν πέθανε ακαριαία», ανέφερε ο κ. Κλάδης, θέλοντας να υπογραμμίσει τη φρίκη της πράξης. Μάλιστα, όπως εξήγησε, το σημείο δεν ήταν εντελώς απομονωμένο, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ελαιώνες και αυτές τις ημέρες αρκετοί κάτοικοι βρίσκονται εκεί για τη συγκομιδή της ελιάς. Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι ενδεχομένως κάποιος να άκουσε το ζώο, καλώντας όσους γνωρίζουν κάτι να μιλήσουν και να βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ίδιος ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο περίπου μισή ώρα μετά την ειδοποίηση και προχώρησε στην παραλαβή του ζώου.

Η νεκροψία

Στη συνέχεια, η κα Ακτύπη περιέγραψε τα ευρήματα της νεκροψίας που πραγματοποίησε μαζί με τη συνάδελφό της Μάριον Όπελ. Όπως εξήγησε, διαπιστώθηκε έντονη περίσφιξη στην περιοχή του τραχήλου, η οποία προκάλεσε ασφυκτική κατάσταση και οδήγησε στον θάνατο του ζώου. «Είδαμε ότι υπήρχε μία έντονη περίσφιξη στην περιοχή του τραχήλου, που δίνει δυστυχώς μία ισχυρή ασφυκτική κατάσταση και προκαλεί θάνατο. Όταν υπάρχει μία πίεση στην περιοχή του λαιμού, διαταράσσεται η οξυγόνωση του εγκεφάλου και οδηγεί το ζώο σε υποξία και μετά προέρχεται ο θάνατος», ανέφερε. Η κα Ακτύπη σημείωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι πρωτόγνωρα για τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκφράζοντας τη θλίψη και την αγανάκτησή της. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη συζήτησή της με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας, όταν είχε θέσει το ερώτημα τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος που προχωρά σε μια τόσο βίαιη πράξη. Όπως μετέφερε, η απάντηση που είχε λάβει τότε ήταν ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να φερθεί με τέτοια σκληρότητα σε ένα ζώο ενδέχεται να είναι επικίνδυνος και για τους συνανθρώπους του.

«Κυκλοφορεί ανάμεσά μας και για ψύλλου πήδημα μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε»

Από την πλευρά του, ο κ. Κλάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση πρέπει να εξιχνιαστεί και ο υπεύθυνος να τιμωρηθεί. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πράξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα συνηθισμένο περιστατικό θανάτωσης ζώου. «Υπάρχουν τρόποι που σκοτώνουν τα σκυλιά και δεν ξέρει κανείς τίποτα και γίνεται τακτικά, πιστέψτε με. Αλλά αυτό, το ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αυτός ο άνθρωπος να κινδυνέψει να τον δει κάποιος να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, είναι ανεξήγητο», ανέφερε. Και πρόσθεσε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο: «Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας και για ψύλλου πήδημα μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αποτέλεσμα από την έρευνα των αρχών, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εντοπιστεί ο δράστης και να υποστεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Στη συζήτηση τέθηκε, μάλιστα, και το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν τυχόν αποτυπώματα που μπορεί να υπάρχουν στο καλώδιο που χρησιμοποιήθηκε.

Έκκληση να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν

Έκκληση προς τους κατοίκους της περιοχής απηύθυνε η κα Ακτύπη, ζητώντας να μη σιωπήσουν όσοι ενδεχομένως είδαν ή άκουσαν κάτι σχετικό με το περιστατικό. Με αφορμή και τις αναφορές που γίνονται κατά καιρούς από κτηνοτρόφους για επιθέσεις σε ζώα στην περιοχή, η ίδια θέλησε να επισημάνει ότι η παρουσία εγκαταλελειμμένων ζώων δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για κακοποιητικές συμπεριφορές. «Οφείλει η κοινωνία σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει κοινωνική επισήμανση, γιατί δεν γίνεται να μην είδε και να μην άκουσε κανείς», τόνισε, καλώντας τους κατοίκους να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις και να συμβάλουν στην προστασία των ζώων. «Είμαστε μία μικρή κοινωνία και επιτέλους ας μιλήσουμε και ας καταδικάσουμε αυτές τις πράξεις, γιατί δυστυχώς η προστασία και η ευζωία των ζώων είναι δείκτης πολιτισμού και ευαισθησίας μίας κοινωνίας. Επιτέλους πρέπει να ανοίξουμε τα στόματα και να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτά τα πλάσματα που δεν έχουν φωνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να μην στοχοποιηθεί ο Άγιος Λέοντας»

Κλείνοντας, ο κ. Κλάδης ζήτησε να μην υπάρξει συλλογική στοχοποίηση του Αγ. Λέοντα και γενικότερα των ορεινών χωριών εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Όπως εξήγησε, στην περιοχή μετακινούνται καθημερινά πολλοί κυνηγοί από άλλα μέρη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, παρότι είναι κάτοικος του χωριού, και πως θα έκανε ακριβώς το ίδιο αν συνέβαινε ξανά κάτι αντίστοιχο. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών, με το ζητούμενο να είναι ο εντοπισμός του δράστη.

Γεωργία Καλαμαρά