Με χαμηλούς μισθούς, ακριβή στέγη, ακρίβεια και προβλήματα σε Υγεία και Παιδεία, πώς περιμένουμε από τους νέους να αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια;

Τα στοιχεία τα λένε όλα… Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat για το 2025, το 73,8% των ελληνικών νοικοκυριών δεν έχει παιδιά. Από τα περίπου 4,055 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας, μόλις 1,062 εκατομμύρια έχουν τουλάχιστον ένα παιδί. Και από αυτά, σχεδόν τα μισά έχουν μόνο ένα.

Το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε ξαφνικά ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξαγγελίες και επιδόματα. Είναι το αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας που για πολλά νέα ζευγάρια γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Πώς περιμένουμε από έναν νέο άνθρωπο να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια όταν δεν ξέρει αν θα μπορεί να πληρώνει το ενοίκιό του; Πώς θα αποφασίσει ένα ζευγάρι να φέρει στον κόσμο ένα παιδί όταν δυσκολεύεται ήδη να καλύψει τις δικές του ανάγκες; Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, την ώρα που οι τιμές στα τρόφιμα και στα βασικά προϊόντα έχουν φτάσει στα ύψη! Το κόστος για ένα παιδί δεν σταματά στις πάνες και στο γάλα… Είναι οι γιατροί, οι δραστηριότητες, το σχολείο, οι μετακινήσεις και τόσα άλλα έξοδα που μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες μετρούν τα χρήματα από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα.

Για να σκεφτούμε όμως και κάτι ακόμα… Τι εικόνα βλέπουν οι νέοι όταν κοιτάζουν γύρω τους; Βλέπουν ένα δημόσιο σύστημα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις και γονείς που πολλές φορές αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη φροντίδα για τα παιδιά τους. Βλέπουν επίσης προβλήματα και ελλείψεις στα σχολεία και οικογένειες που αναγκάζονται να πληρώνουν όλο και περισσότερα για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Πώς λοιπόν μπορεί να βρεθεί η λύση; Μέχρι σήμερα έχουμε δει επιδόματα γέννησης, άλλες εφάπαξ ενισχύσεις και διάφορα προγράμματα στήριξης. Τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα. Ένα επίδομα μπορεί να βοηθήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το πιο σημαντικό είναι το στεγαστικό, οι μισθοί και η γενικευμένη ακρίβεια… Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μία συνολική πολιτική που να ξεκινά από τη στέγαση, να περνά στην εργασία και στους μισθούς, να στηρίζει ουσιαστικά τους γονείς και να εξασφαλίζει δημόσιες υπηρεσίες που να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας οικογένειας. Είναι δεδομένο ότι χρειάζονται καλύτερες αποδοχές, προσιτά σπίτια και ουσιαστική στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας.

Ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα ακούσουμε πολλά… Πόσες υποσχέσεις θα δοθούν για στήριξη των νέων ζευγαριών και πόσα ακόμη προγράμματα θα ανακοινωθούν;;; Το θέμα είναι αν θα ακούσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις με ουσιαστικό αντίκρισμα και όχι προγράμματα που αποδεικνύονται στην πράξη μη εφαρμόσιμα…

Οι αριθμοί της Eurostat έδειξαν για μία ακόμα φορά το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα μας… Οι νέοι βλέπουν πώς έχει η κατάσταση και πού ακριβώς είναι τα εμπόδια για τη δημιουργία οικογένειας… Βλέπουν το κόστος της ζωής, βλέπουν τη στεγαστική κρίση, τις εργασιακές συνθήκες και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν με το «καλημέρα», αν πάρουν τη μεγάλη απόφαση… Το δημογραφικό θα συνεχίσει να χτυπά καμπανάκια. Μέτρα, ουσιαστικά, μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει η κυβέρνηση και δυστυχώς, σε κάθε νέα έρευνα, το καμπανάκι θα γίνεται όλο και πιο δυνατό…

Γεωργία Καλαμαρά