Η Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε περιστατικό βίας υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται, να υποφέρει και πολλές φορές να παλεύει σιωπηλά για να ξανακερδίσει τη ζωή του.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να χρειάζεται να βρει το θάρρος για να διεκδικήσει το αυτονόητο.Να ζει ελεύθερη, ασφαλής και με αξιοπρέπεια. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει πιστεύοντας ότι ο φόβος, οι φωνές, η προσβολή και η βία είναι φυσιολογικό κομμάτι μιας οικογένειας.

Η εκδήλωση «Πρωταγωνίστρια στην ταινία της ζωής μου» στη Ζάκυνθο έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα , ότι η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, αντίθετα συχνά προστατεύει τους θύτες. Χρειάζεται να ακούμε, να ενημερωνόμαστε, να στηρίζουμε και κυρίως να μη γυρίζουμε το βλέμμα αλλού.

Η αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι ευθύνη μόνο των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι ευθύνη της οικογένειας, του σχολείου, της κοινωνίας, όλων μας.

Κάθε γυναίκα αξίζει να είναι πραγματικά πρωταγωνίστρια στη ζωή της, χωρίς φόβο, χωρίς απειλές, χωρίς βία. Και αυτό δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο μία ημέρα τον χρόνο.

Κυριακή Βυθούλκα