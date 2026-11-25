– 226.881 εργαζόμενοι προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες

– Αύξηση 230,8% στις κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε εννέα χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά την 14η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της έκθεσης ΧΕΝΙΑ.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον 10.118 ξενοδοχεία, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2024, ενώ οι επενδύσεις στον κλάδο έφτασαν το 1,5 δισ. ευρώ το 2025 και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 12,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς το 79% του συνόλου διαθέτει έως 50 δωμάτια, αλλά και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική απασχόληση, αφού το 86% των ξενοδοχείων προσλαμβάνει εργαζομένους από τις τοπικές κοινωνίες.

Η εικόνα του ξενοδοχειακού κλάδου σε αριθμούς

Σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ειδικότερα, τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι:

-10.118 ξενοδοχεία λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2024.

-Το 79% των ξενοδοχείων διαθέτει έως 50 δωμάτια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγάλη παρουσία μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων.

-1,5 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσα στο 2025.

-12,5 δισ. ευρώ έφτασε ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων, καταγράφοντας αύξηση 18,2% μέσα σε δύο χρόνια.

-Το 86% των ξενοδοχείων προσλαμβάνει εργαζομένους από τις τοπικές κοινωνίες.

-226.881 εργαζόμενοι προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Η βραχυχρόνια μίσθωση αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς

Ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησαν στην ομιλία του προέδρου του ΞΕΕ, Αλέξανδρου Βασιλικού, ήταν η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι συνθήκες ανταγωνισμού με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι ενδεικτικά της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην αγορά. Συγκεκριμένα, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα Airbnb αυξήθηκαν κατά 230,8% την περίοδο 2016-2025, όταν την ίδια περίοδο οι ξενοδοχειακές κλίνες αυξήθηκαν μόλις κατά 14,4%. Ο πρόεδρος του ΞΕΕ ζήτησε τη διαμόρφωση ενός δίκαιου κανονιστικού πλαισίου, με κανόνες διαφάνειας, ασφάλειας και ισότιμου ανταγωνισμού για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Η φορολογία και το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων

Στην ομιλία του ο κ. Βασιλικός στάθηκε και στη φορολογική επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επικαλούμενος μελέτη του ΙΤΕΠ, σύμφωνα με την οποία οι καθαροί φόροι αντιστοιχούν στο 19,1% του κόστους παραγωγής του ξενοδοχειακού προϊόντος, όταν στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10,2%. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των ξενοδοχείων για την πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι, παρά τη θεσμοθέτηση του συστήματος περιβαλλοντικής κατάταξης, δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις προτεραιότητες του κλάδου έθεσε επίσης την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, ώστε να υπάρχουν σαφείς κανόνες που θα συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος με τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έχουμε κατακτήσει την αναγνώριση, δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη τις πολιτικές επί του πεδίου», ζητώντας από την Πολιτεία ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τη λειτουργία και τις επενδύσεις των ξενοδοχείων.

Τα προγράμματα και οι νέες πρωτοβουλίες του ΞΕΕ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η πορεία των επιμέρους δράσεων του Επιμελητηρίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα CapsuleT, που στηρίζει την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τουρισμό, καθώς και στο πρόγραμμα Boutique Hotels, στο οποίο συμμετέχουν 302 μικρά ξενοδοχεία με ιδιαίτερη ταυτότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στο πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό εντάχθηκαν 70 νέα ξενοδοχεία, με στόχο τη σύνδεση της ξενοδοχειακής εμπειρίας με την τοπική γαστρονομία και την ελληνική παραγωγή. Ξεχωριστή θέση είχε και η πρωτοβουλία «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», μέσα από την οποία το ΞΕΕ επιδιώκει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τις αξίες της φιλοξενίας, του σεβασμού, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας.

Το βασικό μήνυμα της φετινής Γενικής Συνέλευσης ήταν ότι η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού δεν αρκεί να αποτυπώνεται στους αριθμούς και στις διεθνείς διακρίσεις. Χρειάζεται να συνοδεύεται από πολιτικές που θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις, θα ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και θα διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη θα έχει διάρκεια και ουσιαστικό όφελος για τις περιοχές που τη σηκώνουν καθημερινά.

Γεωργία Καλαμαρά