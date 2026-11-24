Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στο νησί, ύστερα από το οριστικό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο ύδρευσης στις περιοχές Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι και Άγιος Λέοντας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, επιβεβαιώνονται οι αναντιστοιχίες μεταξύ των εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και πληρωθεί και εκείνων που διαπιστώθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση. Παράλληλα, όπως έχει γνωστοποιηθεί, ζητείται η επιστροφή ποσού άνω των 807.000 ευρώ από το Δήμο Ζακύνθου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία εξακολουθεί να ζητά εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή, θέτει ζητήματα για τη διαχείριση των χρημάτων και εκφράζει την αντίθεσή της με το ενδεχόμενο να μετακυλιστεί το οικονομικό βάρος στους δημότες.

Γ. Κωνσταντίνου «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός»

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Γιώργος Κωνσταντίνου αρχικά αναφέρει: «η δημοτική αρχή έχει τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει με τον αγωγό ύδρευσης στα ορεινά. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για το νησί μας. Φαίνεται πλέον και από το πόρισμα ότι στην ουσία χρησιμοποίησε τα χρήματα χωρίς να εκτελεστεί το έργο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός».

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η Λαϊκή Συσπείρωση έχει θέσει το θέμα επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής χαρακτηρίζονται γενικές και αόριστες. «Είναι ένα θέμα που εδώ και δύο χρόνια το φέρνουμε, σαν παράταξη, κατ’ επανάληψη σε ανύποπτο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε κάνει και ερωτήσεις σε τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έχουμε βάλει και από το 2024 στην Λογοδοσία. Οι απαντήσεις τους ήταν προκλητικές, γενικές και αόριστες», σημειώνει.

Σε επόμενο σημείο του λόγου του, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης προσθέτει: «δυστυχώς, το πόρισμα σε ένα τόσο σοβαρό έργο που συνδέει στην ουσία τα ορεινά μας δείχνει ότι η δημοτική αρχή έχει πολύ σοβαρές ευθύνες και στην μη υλοποίησή του, αλλά και γιατί πληρώθηκε ένα έργο χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη εργασία. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε, σαν παράταξη, αυτά τα χρήματα να τα επιβαρυνθεί ο Ζακυνθινός λαός».

Η παράταξη του κ. Κωνσταντίνου θα αιτηθεί εκ νέου ενημέρωση στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. «Θα ζητήσουμε ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με το πώς η δημοτική αρχή θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε στη δύναμη της κινητοποίησης του λαού», υπογραμμίζει.

Στ. Κακολύρης «Το έργο αυτό έχει πλέον τελειώσει – Δεν μπορεί ο πολίτης της Ζακύνθου να πληρώσει τα σπασμένα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παράταξη του κ. Αρετάκη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Κακολύρης σημειώνει ότι από το πόρισμα προκύπτει ως συμπέρασμα η κακοδιαχείριση που έγινε στο συγκεκριμένο έργο. «Είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο να περιμένουμε τι θα βγάλει το πόρισμα και από εκεί και πέρα να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις και να δούμε και αν θα γυρίσει πίσω το ποσό. Τελικά βγήκαμε αληθινοί. Ήδη το πόρισμα έχει έρθει και μέσα σε δεκαπέντε ημέρες θα πρέπει το ποσό να επιστραφεί. Δυστυχώς, από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι δεν έχει γίνει καλή διαχείριση του συγκεκριμένου έργου. Το έργο από την αρχή δεν ξεκίνησε σωστά. Η δημοτική αρχή στο τέλος έδωσε ένα ποσό, γύρω στις 700 χιλιάδες στον ανάδοχο χωρίς να έχει τελειώσει το έργο», υπογραμμίζει, ενώ, παράλληλα, επισημαίνει ότι στο πόρισμα προκύπτουν ζητήματα αναφορικά με την υπεργολαβία και τις προδιαγραφές των αναθέσεων.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κακολύρης εκτιμά ότι ο Δήμος θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η δικαστική διεκδίκηση από πλευράς της δημοτικής αρχής θα έχει αποτέλεσμα. «Θα πρέπει άμεσα να τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί δεν μπορεί ο πολίτης της Ζακύνθου να πληρώσει τα σπασμένα για αυτό το έργο. Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τουρκάκης, διάβασα ότι ο Δήμος θα προχωρήσει με δικηγόρο και θα πάει δικαστικά για να μην πληρώσει τα χρήματα. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι ο Δήμος. Ξέραμε από την αρχή, και απλά περιμέναμε την επίσημη απάντηση, ότι το έργο αυτό έχει πλέον τελειώσει. Κακώς η δημοτική αρχή έδωσε στον ανάδοχο την τελευταία προκαταβολή χωρίς να έχει τελειώσει το έργο. Τα χρήματα θα τα πληρώσει ο Δήμος. Δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι άλλο».

Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο κ. Κακολύρης επισημαίνει ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. «Το έργο δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Έχουμε πληρώσει τις 700 χιλιάδες, μας τα ζητάνε πίσω και το έργο δεν θα τελειώσει ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αιτείται άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η δημοτική αρχή να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Η παράταξη, επίσης, ζητά να διερευνηθεί ποιοι υπέγραψαν για τις πληρωμές και τους τεχνικούς ελέγχους και ποιοι πιστοποίησαν την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Κακολύρης υποστηρίζει ότι το οικονομικό βάρος πρέπει να αναζητηθεί σε όσους έχουν ευθύνη για τις αποφάσεις και όχι να μεταφερθεί στους Ζακυνθινούς.

«Ζητάμε άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο για να μας ενημερώσει η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος, γιατί άλλα έλεγε πριν εικοσιπέντε μέρες και άλλα λέει τώρα το πόρισμα. Εμείς, σαν παράταξη, θα ζητήσουμε από τη δημοτική αρχή να δούμε ποιος έχει υπογράψει σε αυτά τα εμβάσματα και ποιος έχει κάνει έλεγχο από τις τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει πολιτικό πρόσωπο από πίσω ή δεν υπάρχει; Αυτά τα χρέη να τα πληρώσουν αυτοί που έχουν υπογράψει. Δεν πρέπει να τα πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός. Ευθύνη έχουν αυτοί που είδαν τις τεχνικές μελέτες, αυτοί που υπογράφανε ότι το έργο έχει τελειώσει και ποτέ δεν τελείωσε, είτε λέγεται τεχνική υπηρεσία, είτε πολιτικό πρόσωπο ή και Οικονομική Επιτροπή, γιατί η Δημοτική Επιτροπή μπορεί να έχει περάσει από εκεί και να έχει υπογράψει. Οπότε, αυτοί που είναι στη Δημοτική Επιτροπή είναι και αυτοί υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο έργο».

Σοφία Βαρδακαστάνη