Στις αρχές Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση της Κτηματογράφησης.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου κ. Γιάννης Γιατράς, στον απόηχο της συνάντησης με τον κ. Τεμπονέρα, προειδοποίησε ότι η επικείμενη ανάρτηση της κτηματογράφησης ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις, δεδομένης της υποστελέχωσης και της δυσλειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη Ζάκυνθο.

Γ. Γιατράς «Ενόψει της ανάρτησης, τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν στη Ζάκυνθο θα είναι πάρα πολύ μεγάλα»

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιατράς υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και ουσιαστικής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν τις περιουσίες των Ζακυνθινών.

«Επισκέφθηκε σήμερα ο κ. Τεμπονέρας το Δικηγορικό Σύλλογο, προκειμένου να ενημερωθεί θεσμικά για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο των δικηγόρων στη Ζάκυνθο. Έγινε μια πολύ εκτεταμένη και γόνιμη συζήτηση σε σχέση με τα κύρια ζητήματα που πλέον έχουν ανέβει στην ατζέντα των διεκδικήσεων των Δικηγορικών Συλλόγων, με πρώτο και κύριο το ζήτημα της λειτουργίας και της στελέχωσης του Κτηματολογικού Γραφείου της Ζακύνθου. Το πρόβλημα του Κτηματολογίου είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, γιατί αφορά τις περιουσίες των Ζακυνθινών. Σας ενημερώνω ότι μόλις πληροφορήθηκα ότι η ανάρτηση της κτηματογράφησης θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα της λειτουργίας και του Κτηματολογίου εν γένει στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διαπιστωμένες πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου και των δικηγόρων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία σε βάθος χρόνου θα μας απασχολήσουν. Έχουν ήδη απασχολήσει το δικηγορικό κλάδο και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων, που επισκέφτηκε πρόσφατα τον υπουργό, τον κ. Δερμεντζόπουλο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, διότι ενόψει και της ανάρτησης, τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν κυρίως στη Ζάκυνθο θα είναι πάρα πολύ μεγάλα», σημείωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου.

Γ. Μοθωναίος «Πάγιο αίτημά μας είναι η στελέχωση του Γραφείου Κτηματολογίου»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών και του ΤΕΕ Ζακύνθου, κ. Γιώργος Μοθωναίος εξηγεί ότι με το πέρασμα της διαδικασίας στο Γραφείο Κτηματολογίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή διαπιστώνουν αποκλίσεις στα όρια και στα τοπωνύμια των ιδιοκτησιών τους θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις και διορθώσεις.

«Στις αρχές Δεκεμβρίου επίκειται να γίνει η εγκατάσταση στο Γραφείο Κτηματολογίου. Θα γίνει η πρώτη εγγραφή των γεωτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Πλέον, θα περάσουμε από το Γραφείο Κτηματογράφησης στο Γραφείο Κτηματολογίου, όπως έχει γίνει στον Παντοκράτορα, στο Καλαμάκι, στο Αργάσι, στον Βασιλικό και στην πόλη. Από εκεί και πέρα, για όσα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου για να δηλωθούν τα ακίνητα μέσω δήλωσης στο Γραφείο Κτηματολογίου. Όσοι έχουν διαφοροποιήσεις είτε στα όρια είτε στα τοπωνύμια κλπ. θα πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα», διευκρινίζει.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών εστιάζει στην διαχρονική υποστελέχωση του Κτηματολογικού Γραφείου στη Ζάκυνθο και εκτιμά ότι η ανάρτηση της κτηματογράφησης θα προκαλέσει καθυστερήσεις, αν και αρκετές διαδικασίες πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά.

«Το Γραφείο Κτηματολογίου είναι μόνιμα υποστελεχωμένο εδώ και μια δεκαετία. Προσπαθούμε να έρθει προσωπικό… Στην ουσία είναι τρεις – τέσσερις υπάλληλοι. Με την ανάρτηση της κτηματογράφησης θα έχουμε σίγουρα καθυστερήσεις. Ωστόσο, πάρα πολλές διαδικασίες που αφορούν το Κτηματολόγιο πλέον γίνονται και ψηφιακά. Για παράδειγμα, το πρόδηλο σφάλμα εδώ και δύο μήνες γίνεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται να πάει κανείς φάκελο στο Γραφείο Κτηματολογίου. Το ίδιο ισχύει και για τη διόρθωση των γεωμετρικών ορίων. Πάγιο αίτημά μας είναι η στελέχωση του Γραφείου Κτηματολογίου, αλλά και κάθε υπηρεσίας. Χρειάζεται διοικητικό, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανικοί και δικηγόροι, που μπορούν να κάνουν μια εισήγηση για το Κτηματολόγιο», σημειώνει.

Εκτός σχεδίου δόμηση

Όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση, ο κ. Μοθωναίος τονίζει την ανάγκη θέσπισης κεντρικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα επιτρέπει τη συνέχιση της δόμησης, ενδεχομένως με πρόσθετους όρους, χωρίς όμως να περιορίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιοκτησιών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατικό διάστημα, σε περίπτωση που αποφασιστεί η κατάργηση της συγκεκριμένης δυνατότητας, επισημαίνοντας ότι πολλές οικογένειες διαθέτουν εκτός σχεδίου ακίνητα τεσσάρων στρεμμάτων και επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις.

«Προσπαθούμε να υπάρξει μια κεντρική νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας θα ξεκαθαρίσει τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση στα τυφλά οικόπεδα. Εμείς, ως ΤΕΕ και ως Σύλλογος, θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η εκτός σχεδίου δόμηση στα τυφλά οικόπεδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνεται εις αεί, αλλά τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αν δεν συνεχιστεί η εκτός σχεδίου δόμηση, θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα. Ωστόσο, η πάγια θέση μας είναι ότι η εκτός σχεδίου δόμηση στα τυφλά οικόπεδα πρέπει να συνεχιστεί, ίσως με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, ίσως με λιγότερα τετραγωνικά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν οικόπεδα εκτός σχεδίου, τέσσερα στρέμματα, που εξυπηρετούνται με εμβασίες. Η καλύτερη λύση είναι να συνεχιστεί με πρόσθετους όρους και όχι με λιγότερη δόμηση», αναφέρει.

Σοφία Βαρδακαστάνη