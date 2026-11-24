Έντονη ζακυνθινή παρουσία είχε η διεθνής τουριστική έκθεση «ITΤF WARSAW 2026», με 280 εκθέτες από 43 χώρες, στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Σε μια αγορά που αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη για το νησί μας μετά τη βρετανική, τα μηνύματα ήταν σε πρώτη φάση θετικά για την επόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι εκθέτες και χώρες κατέγραψαν ρεκόρ συμμετοχών στη διοργάνωση, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους τουριστικούς πράκτορες και τους ανθρώπους του τουρισμού να ενημερωθούν για τις προσφορές προορισμών και εταιρειών που επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά.

Ο ξενοδόχος κ. Παναγιώτης Μαμφρέδας, ο οποίος συμμετείχε στην έκθεση, δήλωσε στην «ΗΜΕΡΑ»: «Είναι θετικά τα μηνύματα για την Ελλάδα και τη Ζάκυνθο, ωστόσο, δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα συγκρίσιμα στοιχεία προκρατήσεων για το καλοκαίρι του 2027 σε σχέση με το 2026. Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Η έκθεση ήταν 10% μεγαλύτερη με 280 εκθέτες από 43 χώρες. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Πολωνών με ισχυρή παρουσία. Και τα Ιόνια Νησιά ήταν μέσα και ήταν ένα πολύ ωραίο περίπτερο. Γενικά, για άλλη μια φορά θέλω να πω, όπως και στην Αγγλία, η Περιφέρεια κάνει σημαντική και σωστή δουλειά όσον αφορά τις εκθέσεις και τον τουρισμό. Συγχαρητήρια στον κ. Τρεπεκλή. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Πολωνών με ισχυρή παρουσία. Δεν πάνε άσχημα οι κρατήσεις, αλλά δεν έχουμε κάποια στοιχεία να μας δείχνουν ότι πάνε καλύτερα από πέρσι».

«Δεν αυξήσαμε τις τιμές μας – Προσεκτικοί στα έξοδά τους οι επισκέπτες»

Παράλληλα, ο κ. Μαμφρέδας τοποθετήθηκε και για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες, σημειώνοντας ότι από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες έχουν κρατήσει σταθερές τις τιμές τους: «Αυτό είναι ένα γενικό ζήτημα για όλους τους προορισμούς. Δυστυχώς έρχεται ο κόσμος με τις αυξήσεις τις υπέρογκες και προσπαθούνε να μη χαλάσουνε χρήματα έξω. Προσπαθούν να χαλάσουν όσο μπορούν λιγότερα και με αυτά να περάσουν τις διακοπές τους. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας, δουλέψαμε με προσφορές για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη χρονιά».

Διονύσης Μπινιώρης