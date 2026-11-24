Με δυνατά μηνύματα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο, η επετειακή εκδήλωση με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών , με τίτλο «Πρωταγωνίστρια στην ταινία της ζωής μου».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Ζακύνθου.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν μαθητές από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ο κ.Δημήτριος Πασχάλης, Διευθυντής Διοίκησης του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου, και ο κ.Χρήστος Νάτσιος, προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου.

Μέσα από τις ομιλίες αναδείχθηκαν οι δύσκολες καθημερινές συνθήκες που βιώνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με κάθε μορφή βίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παιδιά και στους ανηλίκους που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία και μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου αυτή αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε κ. Ευαγγελία Μπουρογιάννη Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της Ισότητας των Φύλων ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε η ηθοποιός κ. Γιοβάννα Καποδίστρια παρουσιάζοντας την αφήγηση – μαρτυρία με τίτλο «Πρωταγωνίστρια στην ταινία της ζωής μου». Στον σχολιασμό ακολούθησε η ψυχολόγος κ. Πέγκυ Κλάδη, του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών.

Παράλληλα, η κοινωνική λειτουργός κ.Γιώτα Ξένου, υπεύθυνη της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ανέπτυξε το θέμα «Τα μάτια μου είδαν όσα δεν έπρεπε», ενώ ο Κοινωνικός Λειτουργός κ. Γιάννης Βυθούλκας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων και Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου Ζακύνθου στην Κοινωνική Πολιτική, μίλησε για το θέμα «Η πρόληψη της έμφυλης βίας ως υπόθεση της κοινωνίας».

Η κ. Μπουρογιάννη σε δήλωσή της ανέφερε ότι: «Είναι ημέρα μνήμης για όσες γυναίκες έχουν φύγει από τη ζωή, τιμής για όσες αγωνίζονται και ευθύνης για όλους εμάς. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα να γνωρίζει ότι υπάρχει λύση, στήριξη και διέξοδος. Δυστυχώς τα φαινόμενα βίας δεν σταματάνε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, μα μιλήσουμε και να ακούσουν τα παιδιά που είναι η νέα γενιά, για να μπορέσουν εάν συμβεί κάτι να είμαστε κοντά τους και να μην είναι ιδιωτική υπόθεση και προσωπική. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί αρωγοί σε αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα».

Παράλληλα η κ.Δήμητρα Φραγκογιαννοπούλου, Κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, μίλησε για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα θέματα της βίας: «Ο στόχος μας ήταν να τιμήσουμε την ημέρα, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό της Ζακύνθου. Το πιο σημαντικό σημείο της ημέρας ήταν η αφήγηση – μαρτυρία μιας γυναίκας που αναγνώστηκε. Η συγκεκριμένη βίωσε την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία, όπου ευτυχώς είχε καλή εξέλιξη και κατάφερε να βγει από αυτόν τον κυκεώνα.Το μήνυμα πρέπει να περαστεί στην τοπική κοινωνία είναι για τον αγώνα που κάνουν οι γυναίκες και το καταφέρνουν.Αυτό προσπαθούμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια σαν Συμβουλευτικό Κέντρο».

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Βυθούλκας , Κοινωνικός Λειτουργός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου Ζακύνθου είπε: «Η σχολική κοινότητα πρέπει να γνωρίζει για ένα τόσο σημαντικό θέμα το οποίο είναι διαχρονικό και έχει πολλά προβλήματα. Στόχος αυτός της εκδήλωσης ήταν να δώσουμε ερεθίσματα και να μιλήσουμε για το κομμάτι της πρόληψης. Να μάθουμε δηλαδή, πώς μπορούμε από την παιδική ηλικία να δώσουμε ερεθίσματα , ώστε στην αυριανή εξέλιξη του κάθε ενήλικα να υπάρχουν σκέψεις και ιδέες οι οποίες θα μπορούν να είναι αντιμέτωπες με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα», συμπληρώνοντας ότι θα υπάρξει συνέχεια με δράσης για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση της βίας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, στο μήνυμα που απέστειλε με αφορμή την εκδήλωση, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής ευθύνης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναδεικνύει ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία βαθιά κοινωνική πληγή απέναντι στην οποία δεν χωρούν ανοχή, αδιαφορία και σιωπή. Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ζει τη ζωή της με ελευθερία και ασφάλεια χωρίς να φοβάται. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας απαιτούν ενημέρωση, παιδεία και συλλογική ευθύνη».

Ο προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου αναφέρθηκε στη λειτουργία και τον ρόλο του εξειδικευμένου γραφείου, υπογραμμίζοντας ότι: «Στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου έχουμε ένα γραφείο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και στελεχώνεται από άνδρες και γυναίκες. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε περιστατικά που αφορούν οτιδήποτε στεγάζεται κάτω από τη σκεπή μιας οικογένειας. Δουλεύουμε 24ώρες το 24ώρο όλο το χρόνο καθημερινά. Το προσωπικό μας είναι εξιδεικευμένο σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας».

Τέλος ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Διονύσιος Πόθος, στην τοποθέτησή του, χαρακτήρισε την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών όχι μόνο ως ημέρα ευαισθητοποίησης, αλλά και ως ημέρα προβληματισμού και ευθύνης, επισημαίνοντας παράλληλα: «Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια μέρα ευαισθητοποίησης αλλά είναι μια μέρα προβληματισμού και ευθύνης.Μας υπενθυμίζει ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με φόβο, να στερείται την ελευθερία της ή να βιώνει οποιαδήποτε μορφή βίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις γυναίκες στο Αφγανιστάν που στερούνται θεμελιώδης δικαιώματα. Αλλά ούτε τις γυναίκες στο Ιράν που αγωνίζονται με θάρρος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια».

Κυριακή Βυθούλκα