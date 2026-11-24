Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναφέρει το ΑΠΕ

Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι η Τέταρτη 25 και η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου με καταθέσεις συγγενών θυμάτων που εκπροσωπούνται από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο στην αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να μην καταθέσουν μάρτυρες λόγω κωλύματος της κας Κωνσταντοπούλου, όπως ενημέρωσε η ίδια σήμερα το δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση οι καταθέσεις συνεχίζονται την Πέμπτη με την Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις.

Στην κατάθεση του νωρίτερα ο κ. Ρούτσι ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν πιστεύει ότι τα έλαια σιλικόνης είναι η αιτία για την πυρόσφαιρα και τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών και πως αποφάσισε να προχωρήσει στην απεργία πείνας τον Σεπτέμβριο του 2025 μόλις ολοκληρώθηκε η ανάκριση και δεν απαντήθηκαν κατά τον ίδιο τα ερωτήματα για τη φωτιά.