Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα νότια και μετά το απόγευμα στα δυτικά, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναφέρει το meteo.gr

Για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη και μετά το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς), 5 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 10 έως 18 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 6 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 14 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και βαθμιαία μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.