Το 7 στα 7 έκανε η ΑΓΕΖ με χαρακτηριστική ευκολία κερδίζοντας με 72-64 τον Σείριο Πατρών και συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Άρη Ξενούλη οδεύουν πρόσω ολοταχώς προς την άνοδο καθώς ισοβαθμούς στην κορυφή με τον Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Ιτεών Πάτρας. Οι “ερυθρόλευκοι” μάλιστα τα κατάφεραν χωρίς να “ιδρώσουν” ιδιαίτερα και έχοντας πρωταγωνιστή τον πολύπειρο Τάσο Βαρβαρίγο και τον Διονύση Θεοδωρίτση που σταμάτησαν στους 19 πόντους. Έλειπε ο Λιβέρης για τη Ζακυνθινή ομάδα που είναι επίσης εξαιρετικός φέτος αλλά αυτό δεν στοίχισε. Στο ημίχρονο η ΑΓΕΖ ήταν μπροστά με 47-36 ενώ ξέφυγε με 67-53 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και παρά την προσπάθεια του Σείριου στο φινάλε δεν άλλαξε κάτι. Με τον Αιγέα εκτός έδρας θα παίξει για την 8η αγωνιστική η ΑΓΕΖ.

Δεκάλεπτα: 28-22, 47-36, 67-53, 72-64

ΑΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Βαρβαρίγος Αν. 19, Θεοδωρίτσης Κ. 14, Καψαμπέλης Δ. 8, Μάργαρης Π. 6, Θεοδωρίτσης Δ. 19, Θεοδωρίτσης Δ. 6, Γιαννούλης Ελ., Ευαγγελιστής-Λούτας Δ., Μοθωναίος Βικέντιος Δ., Πομόνης Β., Τσίπηρας Δ.Θ., Παπαγεώργης Π.

Πάμε και στο σπουδαίο εφηβικό που στον 2ο Όμιλο έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες επικρατώντας του ΝΟ Ζαχάρω Καϊάφας με 59-47. Οι νεαροί “ερυθρόλευκοι” για 30 λεπτά πάλεψαν για να ξεφύγουν από τους φιλοξενούμενους που έμεναν κοντά (38-34). Ωστόσο στο φινάλε επιθετικά η ομάδα από το νησί μας ξέσπασε για να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη για την συνέχεια. Μάλιστα υπήρξαν αρκετές σημαντικές απουσίες για την ομάδα, που παρόλα αυτά τα κατάφερε περίφημα.

Δεκάλεπτα: 15-16, 30-29, 38-34, 59-47

AΓΕΖ: Πομόνης Β., Γιαννούλης Ελ., Παπαγεώργης Π., Ζαρκάδης Ν., Τσίπηρας Δ.Θ., Γιακουμέλος Ν.Δ., Δρόσος Α.Δ., Μαρίνος Χ., Αγγελής Ι., Χριστόφορος Α., Σπίνος Δ., Μουζάκης Φ.



Τέλος το παιδικό της ΑΓΕΖ δεν τα κατάφερε στην Παναγούλα με τον Αίολο Αγυιάς καθώς γνώρισε την ήττα με 28-77. Από το πρώτο δεκάλεπτο οι Αχαιοί επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό και προηγήθηκαν με 25-4 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ισορροπήσουν τα πράγματα αλλά η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Παρόλα αυτά αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια των νεαρών “ερυθρόλευκων”.

Δεκάλεπτα: 4-25, 19-34, 27-59,28-77

ΑΓΕΖ: Καραγιάννης Γ., Γιαννούλης Ελ., Τράνακας Δ., Ζούρος Π., Πήλικας Ν., Μάργαρης Π., Φαραός Δ., Δουδέσκος Δ., Λιβέρης Δ., Λιβέρης Αλ., Πίσκοπος Ηλ. Γρυπάρης Ι.

Διονύσης Μπινιώρης