Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τη διδασκαλία μαντολίνου και ανιάκαρας σε παιδιά της Ζακύνθου.

Οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος», συνεχίζοντας την πολυετή προσφορά τους στη διατήρηση και ανάδειξη της ζακυνθινής μουσικής παράδοσης, αναλαμβάνουν μια νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο τη νέα γενιά.

Δημιουργούν έναν πρώτο κύκλο δωρεάν μαθημάτων μαντολίνου και ανιάκαρας, με στόχο να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στα ιδιαίτερα μουσικά όργανα, στους ήχους και στις μελωδίες του τόπου μας.

Τη διδασκαλία αναλαμβάνει ο Διονύσης Πυριόχος, πτυχιούχος παραδοσιακού μαντολίνου και τελειόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ενεργή ενασχόληση με τη ζακυνθινή μουσική παράδοση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, στα γραφεία των Τραγουδιστάδων, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης, στην Πλατεία Κάλβου (3ος όροφος).

Ο πρώτος κύκλος θα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό παιδιών, έως πέντε συνολικά, με στόχο την ουσιαστική και προσωπική καθοδήγηση κάθε μαθητή.

Για τη διδασκαλία της ανιάκαρας θα χρησιμοποιείται το όργανο που διαθέτουν οι Τραγουδιστάδες στον χώρο τους, ενώ προβλέπεται η προμήθεια μαντολίνων για τις ανάγκες του προγράμματος.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας σταθερής προσπάθειας μουσικής εκπαίδευσης, ώστε η ζακυνθινή παράδοση να συνεχίσει να ζει και να εξελίσσεται στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Η μουσική παράδοση της Ζακύνθου είναι μια πολύτιμη κληρονομιά.

Είναι ένας ζωντανός πολιτισμός που αξίζει να έχει μέλλον.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από γονείς και κηδεμόνες:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987737104 – 6983458941