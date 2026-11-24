Κατά το διήμερο 25 έως 26 Νοεμβρίου η Σπάρτη γιορτάζει με κάθε επισημότητα τη μνήμη του Προστάτη και Πολιούχο της, Όσιου Νίκωνα του «Μετανοείτε».

Ο Όσιος Νίκων γεννήθηκε μεταξύ των ετών 920 – 925 μ.Χ. Καταγόταν από τον Πόντο και ήταν γιος γαιοκτήμονα. Νέος ακόμα άφησε το πατρικό του σπίτι και μόνασε. Επειδή δε τον διέκρινε Ιερός ζήλος και μεγάλο χάρισμα διδακτικότητας, γύρισε όλη την Ανατολή σαν απεσταλμένος της Μονής του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε τη φωνή, που αντήχησε πρώτα στην έρημο της Ιουδαίας και κοντά στις όχθες του Ιορδάνη: «Μετανοεῖτε».

Κατόπιν ο όσιος Νίκων πήγε στην Κρήτη, όπου παρέμεινε διδάσκοντας για 20 χρόνια. Στην συνέχεια, ο όσιος Νίκων πήγε στην Πελοπόννησο, όπου κατέληξε στην πόλη των Λακώνων. Εκεί κήρυξε, έκανε διάφορα θαύματα και έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η ηθική επιρροή του στους κατοίκους, υπήρξε μεγάλη. Και στη χώρα αυτή, που αγάπησε περισσότερο και από την πατρίδα του, άφησε την τελευταία του πνοή το έτος 998 μ.Χ.

O Περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός IONIAN TV τιμώντας την μνήμη του η οποία μνήμη του τιμάται με ιδιαίτερες τιμές από την τοπική Εκκλησία της Σπάρτης, προσφέρει στον Ελληνισμό της διασποράς και σε όλη την Ελλάδα τις απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις των εορταστικών τελετών και ακολουθιών από τον Ιερό Ναό του Οσίου Νίκωνος στη Σπάρτη.

Δείτε ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ TV, επίγεια μέσω της DIGEA σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο, ψηφιακά μέσω της EON στην πλατφόρμα της NOVA (θέση 725), και διαδικτυακά μέσω του site ioniantv.gr, του καναλιού του ΙΟΝΙΑΝ TV στο YouTube, αλλά και της σελίδας του IONIAN TV στο Facebook, αλλά και μέσω του App του IONIAN TV για smart tv’s & phone’s σε IOS και Android:

•Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στις 18.00, σε απευθείας μετάδοση, τηλεοπτικά & διαδικτυακά, από τον Ιερό Ναό Οσίου Νίκωνος ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.



•Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 στις 08.00 π.μ., σε απευθείας μετάδοση, τηλεοπτικά & διαδικτυακά, η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Οσίου Νίκωνος.

ΙΟΝΙΑΝ, η Περιφερειακή τηλεόραση όπως πρέπει να είναι…