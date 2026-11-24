Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης στη Νέα Ιωνία αναφέρει το ΑΠΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 4:45 δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε σημειώθηκαν φθορές στο κατάστημα, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες παρακείμενων καταστημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε στην καφετέρια κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών διαπιστώθηκε ότι οι δράστες πέταξαν εντός του καταστήματος μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο είχε προσαρμοσμένη εκρηκτική ύλη, πιθανόν υψηλής ισχύος, και προσαρτημένο φυτίλι.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε παρόμοια επίθεση.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.