Ο Δήμος Σάμης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 15:30, στη Σάμη, μπροστά από την εκκλησία της πόλης. Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλα τα παιδιά, με τη συνεργασία όλων, για να φέρουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στον τόπο μας αναφέρει το kefaloniafocus.

Συμμετέχουν:

Η Φιλαρμονική του Δήμου Σάμης.

Τα παιδικά χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάμης «Ο Αιγιαλός».

Η παιδική ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Σάμης, σε εμφάνιση έκπληξη!

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά με την ομάδα της Τζένης Παπαδημάτου.

Ο Άγιος Βασίλης, mascot και ξυλοπόδαρος.

Τα αγαπημένα μας γαϊδουράκια!

Χριστουγεννιάτικα μπαζάρ από:

Τον Π.Σ. Σάμης «Ο Αιγιαλός».

Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σάμης.

Τη Β΄ Λυκείου Σάμης.

Θα προσφέρεται επίσης το ζεστό κρασί του «Αιγιαλού», ενώ θα υπάρχει face painting από τους μαθητές της Β΄ Λυκείου Σάμης.

Μια γιορτή για όλα τα παιδιά, με τη συνεργασία όλων μας, για να φέρουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στον τόπο μας!