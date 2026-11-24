Συμμετέχουν:
Η Φιλαρμονική του Δήμου Σάμης.
Τα παιδικά χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάμης «Ο Αιγιαλός».
Η παιδική ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Σάμης, σε εμφάνιση έκπληξη!
Δημιουργική απασχόληση για παιδιά με την ομάδα της Τζένης Παπαδημάτου.
Ο Άγιος Βασίλης, mascot και ξυλοπόδαρος.
Τα αγαπημένα μας γαϊδουράκια!
Χριστουγεννιάτικα μπαζάρ από:
Τον Π.Σ. Σάμης «Ο Αιγιαλός».
Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σάμης.
Τη Β΄ Λυκείου Σάμης.
Θα προσφέρεται επίσης το ζεστό κρασί του «Αιγιαλού», ενώ θα υπάρχει face painting από τους μαθητές της Β΄ Λυκείου Σάμης.
Μια γιορτή για όλα τα παιδιά, με τη συνεργασία όλων μας, για να φέρουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στον τόπο μας!