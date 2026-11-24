Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου μετά το πρωτοφανές περιστατικό με την επίθεση με αεροβόλο σε αθλήτρια του Κόροιβου στο παιχνίδι με την Ομόνοια Ναυπάκτου. Η ομάδα από το νησί μας συμμετέχει στην ίδια κατηγορία και τόνισε ότι στέκεται απέναντι σε τέτοια περιστατικό.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

“Ως ομάδα που συμμετέχει στο ίδιο τοπικό πρωτάθλημα γυναικών, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να καταδικάσουμε απερίφραστα όσα συνέβησαν στον αγώνα της Κυριακής στη Ναυπακτο ανάμεσα στην Ομόνοια Ναυπακτου και τον ΑΣΑ Κόροιβος , με την εκτόξευση πλαστικών σφαιριδίων από αεροβόλο όπλο από τις κερκίδες προς τον αγωνιστικό χώρο.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές από κανέναν.

Όλες μας αφήνουμε πίσω τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας και τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, για να βρεθούμε στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει αντιπαλότητα, εχθρότητα ή προσωπικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις ομάδες, αλλά σεβασμός, αλληλεγγύη και αγάπη για το άθλημα.

Ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν έχει θέση στα γήπεδά μας. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε τέτοιο περιστατικό και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο. Ας προστατεύσουμε όλες μαζί αυτό που αγαπάμε, διατηρώντας το γήπεδο έναν χώρο χαράς, συμμετοχής και αθλητικού πολιτισμού”.

Διονύσης Μπινιώρης