Με σκληρή ανακοίνωση απαντά η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου (Ε.Ν.Ι.Ζ.) στον Βουλευτή σχετικά με τη λειτουργία της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου και την παρουσία των γιατρών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η Ένωση κάνει λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και απαξίωση της δουλειάς των ορθοπεδικών, παραθέτοντας στοιχεία για τον αριθμό των περιστατικών, τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις εφημερίες τους. Παράλληλα, καταγγέλλει προσπάθεια δημιουργίας αρνητικού κλίματος σε βάρος των γιατρών και τονίζει ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΝΙΖ, με τίτλο: “Όταν η λάσπη γίνεται πολιτική πρακτική, η αλήθεια οφείλει να απαντήσει!”, αναφέρεται: “Ο κύριος βουλευτής επιδίδεται συστηματικά σε μια προσπάθεια απαξίωσης των ορθοπεδικών ιατρών του νοσοκομείου, δηλώνοντας δημόσια και επανειλημμένα μάλιστα τον ισχυρισμό ότι απουσιάζουν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Με πρωτοφανή εμπάθεια, επιλέγει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις και να καλλιεργεί τεχνητή αγανάκτηση στην κοινή γνώμη με στόχο να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα διεκδικώντας άραγε (;) τη θέση τάχα του αναντικατάστατου γιατρού άρα και βουλευτή (;) για το τόπο.

Δεν περιορίζεται, όμως, εκεί. Παραποιεί και την πραγματικότητα σχετικά με τις εφημερίες των ορθοπεδικών, παρουσιάζοντας αριθμούς πολύ μικρότερους από τους πραγματικούς. Μιλά για (6) έξι εφημερίες, όταν στην πράξη αυτές μπορεί να φτάνουν συνολικά ακόμη και τις 13 ή 14, με έως και 8 ενεργείς εφημερίες το μηνα. Παράλληλα, επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και για τις οικονομικές απολαβές των γιατρών, αποσιωπώντας ή παραποιώντας τα πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ εργάζονται με όχι παραπάνω από (5) πέντε Ευρώ την ώρα για το πρωινό και καθημερινό ωράριο, αμοιβή με βάση την οποία αποζημιώνονται οι εφημερίες και οι αργίες. Αυτές τις εξευτελιστικές αμοιβές έχουμε τόσο σαν ΕΝΙΖ όσο και σαν ΟΕΝΓΕ καταγγείλει επανειλημμένα, όταν οι αντίστοιχες του μέσου όρου της Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο στα 8-12 Ευρώ την ώρα!

Η πραγματικότητα, όμως, δεν αλλάζει ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες του καθενός. Όσες φορές κι αν επιχείρησε να στοχοποιήσει γιατρούς, τάχα κινητοποιώντας ελεγκτικούς μηχανισμούς μέσω ανθρώπων που ενεργούν κατ’ εντολή του, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ουδέποτε διαπιστώθηκε απουσία ορθοπεδικού από τη θέση του ούτε και προέκυψαν ποτέ έγγραφες και επώνυμες αναφορές πολιτών (με ότι θα σήμαινε αυτό και για τις νομικές συνέπειες όταν θα αποδεικνύονταν αβάσιμες).

Και επειδή η πραγματικότητα αποτυπώνεται καλύτερα στους αριθμούς, ας μιλήσουμε με στοιχεία.

Η Ορθοπεδική Κλινική, μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά περίπου σε πάνω από 9.000 επείγοντα και πάνω από 2500 τακτικά περιστατικά το χρόνο, με περισσότερες από 340 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ιδιαίτερα απαιτητικά περιστατικά και πολύ υψηλού επιπέδου χειρουργικές επεμβάσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ακόμη και σε μεγαλύτερα νοσοκομεία όπως έχουν εύστοχα δηλώσει και αναγνωρισμένοι εξειδικευμένοι διευθυντές – καθηγητές γιατροί σε μεγάλα Κρατικά ή Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας.

Αυτή είναι η καθημερινότητα της κλινικής: ατελείωτες ώρες εργασίας, εφημερίες, επείγοντα περιστατικά, χειρουργεία, επιστημονική προσπάθεια και ευθύνη απέναντι στον ασθενή.

Και γεννάται εύλογα το ερώτημα: Τι ακριβώς ενοχλεί; Η επιτυχία της κλινικής; Η αναβάθμιση των υπηρεσιών της; Η προσπάθεια των γιατρών να προσφέρουν ποιοτική περίθαλψη στους πολίτες, στα πλαίσια του ΕΣΥ και με ίσους όρους για όλους τους ασθενείς ντόπιους και επισκέπτες, ακριβώς όπως δεν συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα που λειτουργεί και με επιχειρηματικά – οικονομικά κριτήρια; Ή μήπως ενοχλεί το γεγονός ότι οι γιατροί του δημόσιου συστήματος οφείλουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι επιστήμονες και δημόσιοι λειτουργοί, με αποκλειστικό γνώμονα την υγεία των ασθενών, και όχι ως προσωπικά ή πολιτικά υποχείρια κανενός;

Η υγεία δεν προσφέρεται για μικροπολιτικά παιχνίδια, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πελατειακές επιδιώξεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, στο όνομα της πολιτικής του ιδιότητας, να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια δημόσια δομή υγείας με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, διαστρεβλωμένα στοιχεία και επιλεκτική παρουσίαση της πραγματικότητας.

Ο βουλευτής ποτέ δεν αναγνώρισε και δεν στήριξε την προσπάθεια της ορθοπεδικής κλινικής, που αποδεδειγμένα παράγει έργο και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια τόσο σε αριθμό ειδικευμένων γιατρών (από 1 σε 6) όσο και σε εκπαιδευτική δραστηριότητα (δυνατότητα για 2 ειδικευόμενους για 2 έτη), άλλα και σε ποιότητα χειρουργείων (απαιτητικές αρθροπλαστικές, συνθέτες οστεοσυνθέσεις και πολλές αρθροσκοπικες επεμβάσεις). Αντίθετα, επιλέγει τη λάσπη, την απαξίωση και τη δημιουργία ανασφάλειας στους ασθενείς, υπονομεύοντας τελικά το ίδιο το δημόσιο νοσοκομείο που αποτελεί όμως και το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο νησί μας.

Οι γιατροί δεν χρειάζονται πολιτικούς προστάτες. Χρειάζονται αξιοπρέπεια, θεσμικό σεβασμό και τις συνθήκες για να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μην παραποιείται η εργασία τους, να μην αμφισβητείται αβάσιμα η προσφορά τους και να μην εργαλειοποιείται η δημόσια υγεία για την εξυπηρέτηση πολιτικών ή προσωπικών σκοπιμοτήτων. Και κάτι τελευταίο: η βουλευτική ιδιότητα δεν αποτελεί πιστοποιητικό αλάθητου ούτε ασπίδα απέναντι στην κριτική. Η δημόσια παρουσία απαιτεί ευθύνη. Και η αλήθεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί κάθε φορά το πολιτικό αφήγημα του ομιλούντος.

