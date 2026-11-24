Εγώ είμαι ένας άνθρωπος βαθιά αισθηματίας,

ας πούμε… μήπως ταίριαζε κι’ επιχειρηματίας.

Μα… κι αν είχα τον έλεγχο με χρέωσαν τα χρόνια,

είχα το νου μου πού έχτιζαν φωλιά τα χελιδόνια.

Ρομαντικός και ευάλωτος και οι καιροί θηρία,

να φυλαχτώ σκληρή ζωή δεν είχα ευκαιρία.

Οσάκις λόγια λέγανε για μένα ποιος τη χάρη,

είχαν ορμή και φούσκωμα… ποτάμι να με πάρει.

Είχαν πυγμή και δύναμη τα λερωμένα χέρια,

μα μάτωναν τα στήθια μου στα διάφορα καρτέρια.

Φτωχός εγώ και η Ζάκυνθος μα πλούσιες οι εμπνεύσεις,

πολλά είναι τα σχήματα και αρκετές οι γεύσεις.

Γεύσεις κάποιας ποιότητας που ενίοτε τυχαίνουν,

σ’ άλλες ρουφάς τα μούτρα σου και άλλες τσι πιτυχαίνουν.

Και χαίρεσαι τα σχήματα τση φύσης… κι αποχρώσεις,

στην ομορφιά του τόπου μου πολλές κ’ οι υποχρεώσεις.

Πως θα ‘χει ελπίδα το νησί κι εγώ να ξεχρεώσω;

δεν έχω γνώσεις ειδικών κι απάντηση να δώσω.

Πόσο δεμένοι είμαστε… πώς να το εξηγήσω,

αν λείψει το ναυάγιο εγώ θα ναυαγήσω.

Θα γίνω αξιοθέατο για χάρη τσης σας λέω,

το σκέφτομαι γλαρώνοντας και μού ‘ρχεται να κλαίω.

Γι’ αυτό δεν επεκτείνομαι πιο πέρα και σε άλλα,

γιατί είναι σε εξέλιξη τα έργα τα μεγάλα .

Και εγώ που είμαι δίπλα τσης, εγκώμια τσι κάνω,

τση κάνω κιάσα ο άνθρωπος να μη τηνε πικράνω.

Είμαι κι εγώ ομοιοπαθής προβλήματα γεμάτος,

πολυπαθής στο δρόμο μου και ας φαίνομαι αφράτος.

Αγάπη παίρνω εγώ απ’ αυτήν, αγάπη αυτή από μένα,

μήπως και μαλακώσουνε τα χρόνια τα βλοημένα.

Μήπως και ντόπια ακούσουμε γλυκιά μια καλημέρα,

μήπως και δούμε Ζάκυνθος, μαζί μια άσπρη μέρα.

Κι’ αν φύγω μη μου σκιάζεσαι, μονάχη δεν σ’ αφήνω,

σαν ένα φαναράκι σου στη σκέψη σου θα μείνω!!!