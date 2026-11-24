Αποστολή 20 μαθητών και μαθητριών του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Ζακύνθου αναχώρησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στο 11ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά της Ευρώπης, στο Μάαστριχτ (20–22 Νοεμβρίου) και στο Ντίσελντορφ (23–26 Νοεμβρίου), δύο πόλεις-σύμβολα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με τίτλο “Στην καρδιά της Ευρώπης, Ιστορία – Ταυτότητα – Πολιτισμός – Τεχνολογία”, το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη σπουδαία βυζαντινολόγο Ελένη Αρβελέρ, 1926 – 2026.

Στην ανάρτηση του σχολείου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται: «Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες της Ευρώπης μέσα από τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών με μαθητές άλλων σχολείων.

Παράλληλα, η εκπαιδευτική αυτή μετακίνηση αποτελεί ένα ταξίδι γνώσης, πολιτισμού και ανακάλυψης. Μέσα από την επαφή με ευρωπαϊκές πόλεις, μνημεία, ιστορικούς χώρους και διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις, οι μαθητές καλούνται να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή τους συνείδηση και να αντιληφθούν έμπρακτα τη σημασία της συνύπαρξης, της δημοκρατίας, του διαλόγου και της αλληλεγγύης.

Το σχολείο, με δράσεις που ξεπερνούν τα όρια της σχολικής αίθουσας, επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες ουσιαστικής μάθησης, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους, την κριτική σκέψη και τη δημιουργία εμπειριών που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Η εκπαιδευτική αυτή μετακίνηση θα συνδυαστεί με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων στη Φρανκφούρτη, στο Ντίσελντορφ, στο Μάαστριχτ, στο Άαχεν και στις Βρυξέλλες, με επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, σημαντικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Άαχεν. Στο Ντίσελντορφ οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου, παρουσιάζοντας τη δική τους εργασία με θέμα “Η θρησκεία ως διαμορφωτής της εθνικής ταυτότητας”, προσεγγίζοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και αναδεικνύοντας τον ρόλο της θρησκείας στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης, της γλώσσας, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο θα αποτελέσει μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς με συνομηλίκους τους και να βιώσουν στην πράξη την αξία της συνεργασίας, του διαλόγου και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η συμμετοχή στο συνέδριο και η εκπαιδευτική αυτή διαδρομή φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη εμπειρία γνώσης, πολιτισμού και συνεργασίας, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να συνδέσουν τη σχολική γνώση με τον πραγματικό κόσμο και να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ταυτότητά της.

Γιατί τα ταξίδια που έχουν εκπαιδευτικό προορισμό δεν είναι απλώς μετακινήσεις• είναι ευκαιρίες για γνώση, επικοινωνία, ανακάλυψη και δημιουργία εμπειριών που μένουν. Την ομάδα των 20 μαθητών – μαθητριών συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας κα Παπουτζή Ευαγγελία ΠΕ05 και η κα Αρκαδιανού Βασιλική ΠΕ11».