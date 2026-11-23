Εργοτάξιο θυμίζει η πόλη της Ζακύνθου, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε διαφορετικά σημεία του αστικού ιστού, προκαλώντας πρόσθετη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο παρόν εξελίσσονται σταδιακά εργασίες διαπλάτυνσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στη δημιουργία περισσότερου χώρου για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Την ίδια ώρα, εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών πραγματοποιούνται στην οδό Τερτσέτη. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια ανάπτυξης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και λαμβάνουν χώρα διαδοχικά σε διάφορα σημεία του νησιού μας.

Παρά τη χρησιμότητα που ενδέχεται να έχουν τα εν λόγω έργα, η ταυτόχρονη εκτέλεσή τους σε δρόμους που ήδη εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό οχημάτων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνηση εντός της πόλης. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα σημεία που εκτελούνται εργασίες. Η γενικότερη εικόνα της πόλης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από κυκλοφοριακή επιβάρυνση, με την κίνηση των οχημάτων να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και τους οδηγούς να δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές τους προκειμένου να βρουν μια θέση στάθμευσης.

Σοφία Βαρδακαστάνη