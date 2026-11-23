Στο τραπέζι τα ζητήματα υγείας, αγροτικής παραγωγής και ασφάλειας

Σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς της Ζακύνθου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος», του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου και του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου, συζητώντας ζητήματα που απασχολούν τους αντίστοιχους κλάδους και την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, στο ελαιοτριβείο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΝ» στην Κοινότητα Λιθακιάς, είχε συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Αγρότες και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα

Στο επίκεντρο της συζήτησης με αγρότες και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα βρέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ζακύνθου, με έμφαση στη σταφίδα και το ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις χαμηλές τιμές των προϊόντων, στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις παράνομες ελληνοποιήσεις, στην έλλειψη εργατικών χεριών και στις οικονομικές πιέσεις από κράτος και τράπεζες. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του αγροτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για προτάσεις που αφορούν ρυθμίσεις οφειλών, ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας και συνολικότερη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Δικηγορικός Σύλλογος

Με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου συζητήθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν τόσο τον νομικό κόσμο όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Μεταξύ αυτών ήταν οι δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου, οι επιπτώσεις στις μεταβιβάσεις και τις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Παράλληλα, συζητήθηκε η συρρίκνωση του δικηγορικού κλάδου στο νησί και η απομάκρυνση επαγγελματιών από τη Ζάκυνθο, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στη δημογραφική εικόνα και την τοπική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ιωάννης Γιατράς, χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Διονύση Τεμπονέρα εκτεταμένη και εποικοδομητική, με βασικό θέμα τα προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης του Κτηματολογικού Γραφείου Ζακύνθου. Όπως επισήμανε, οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου προκαλούν σημαντική ταλαιπωρία σε πολίτες και δικηγόρους, ενώ επηρεάζουν άμεσα τις περιουσίες των κατοίκων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη ανάρτηση της κτηματογράφησης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και τονίζοντας την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και ουσιαστικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Τα ζητήματα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας στο νησί κυριάρχησαν στην επαφή με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και στα αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας και εγκληματικότητας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες αστυνόμευσης είναι αυξημένες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της περιοχής.

Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου

Τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο της συζήτησης με τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου. Από την πλευρά του κ. Τεμπονέρα παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της ΕΛ.ΛΑΣ., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάργηση της εισφοράς στα φάρμακα, η θέσπιση ειδικών διατάξεων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς και οι προβλεπόμενες μειώσεις του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛ.ΛΑΣ.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου «ο Άγιος»

Σύμφωνα με όλα όσα δήλωσε αποκλειστικά στην Ημέρα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών κ. Σπύρος Ξένος, τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την πλήρη στελέχωση της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας του ΓΝΖ με νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο Νοσοκομείο Ζακύνθου με ιατρούς (παθολόγοι, ΩΡΛ κ.α.) και νοσηλευτές.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στη θεσμική στήριξη και αξιοποίηση της πρώτης πανελλαδικά έρευνας για τον καρκίνο σε μια περιοχή, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο.

Τέλος, ζητήθηκε η αρωγή του κ. Δ. Τεμπονέρα στην αναγνώριση και επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των καρκινοπαθών της Ζακύνθου και όλων των νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών, όπως η πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις, το κρίσιμο κενό στην κάλυψη των ανασφάλιστων ασθενών, αλλά και κυρίως, η οικονομική τοξικότητα των νεότερων θεραπειών και αντι-νεοπλασματικών φαρμάκων, παράλληλα με ελλείψεις σε ιατρικό- νοσηλευτικό προσωπικό και υποδομές, ανακουφιστική φροντίδα και κατακερματισμός, γραφειοκρατία- ΚΕΠΑ, δικαίωμα στη λήθη, απουσία ψυχο- κοινωνικής υποστήριξης, οικονομική επιβάρυνση και μετακινήσεις, εργασιακός αποκλεισμός και κοινωνική απομόνωση κ.α..

Κυριακή Βυθούλκα