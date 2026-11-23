Κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στην πλατεία Αγίου Μάρκου απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, οι εργασιακές συνθήκες, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και την υγεία.

Στην ανακοίνωση του ΕΚΖ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «(..)Στη Ζάκυνθο της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού η καθημερινότητα μας έρχεται αντιμέτωπη με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς , τα σοβαρά ζητήματα υποδομών και στελέχωσης υπηρεσιών. Η ακρίβεια στα καύσιμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής σφυροκοπά αλύπητα τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας, παράλληλα βασικές υποδομές βρίσκονται στα όρια τους. Η ύδρευση και η αποχέτευση με τα πανάκριβα τιμολόγια και την κακή ποιότητα του νερού, η ακρίβεια στα ενοίκια που είναι τροχοπέδη για φοιτητές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς που έρχονται στη Ζάκυνθο , ο πρωτογενής τομέας με τους αγρότες μας να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να ζήσουν από το επάγγελμα τους. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις επίσης είναι σε κακή κατάσταση, τα σχολικά κτίρια επικίνδυνα ή γεμίζουν ψύλλους! (…) Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να μετατραπεί και αυτή η απεργία σε ένα μεγάλο αγωνιστικό σταθμό, με περισσότερους απεργούς από κάθε χώρο δουλειάς, με μαζικοποίηση των σωματείων μας, δυναμώνοντας την πάλη μας ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για: α) Σ.Σ.Ε. με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας, β) 7ωρο-5ημερο-35ωρο, γ) αποκλειστικά Δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, δ) ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και ε) καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Οικοδόμων

Στην απεργία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Οικοδόμων Ζακύνθου, ο οποίος θέτει ως βασικό ζήτημα τις αυξήσεις στα μεροκάματα και την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς η ισχύουσα λήγει τον Φεβρουάριο του 2027. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Απαιτούμε: 1. Αυξήσεις σε όλα τα μεροκάματα σε όλους τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους στις Κατασκευές, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μάχη της υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (η ισχύουσα λήγει 2/2027). 2. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο- 5ημερο- 35ωρο. 3. Κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο. Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων. 4. Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. 5. Νομιμοποίηση των μεταναστών εργαζομένων του κλάδου που βρίσκονται σε καθεστώς «αιχμαλωσίας» και αξιοποιούνται ως πάμφθηνοι εργάτες για τους μεγαλοεργολάβους. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ακρίβειας. 7. Κατάργηση του ειδικού φόρου σε ενέργεια και καύσιμα. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή ενέργειας και καυσίμων. 8. Καμιά διακοπή ηλεκτροδότησης. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας. (…) Εμείς θέλουμε μεροκάματο που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Να έχουμε συνθήκες ασφάλειας στο χώρο δουλειάς για να μην κινδυνεύουμε να σακατευτούμε ή να σκοτωθούμε. Θέλουμε να δουλεύουμε 7ωρο-5ημερο-35ωρο και όχι ήλιο με ήλιο. Θέλουμε υγεία- πρόνοια, νοσοκομεία και γιατρούς. Θέλουμε σχολεία και πανεπιστήμια χωρίς οικονομικούς φραγμούς για να μορφώνουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε να μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς κι όχι να ψάχνουμε τα ένσημα που λείπουν και να ανεβαίνουμε στη σκαλωσιά σε μεγάλη ηλικία».

Το μήνυμα της ΕΛΜΕΖ

Στην κινητοποίηση καλεί και η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να απεργήσουν και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση μαζί με τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους γονείς και τους μαθητές. Η ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα των σχολείων, επισημαίνοντας ότι, ενώ πλησιάζει ο Δεκέμβριος, εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά, συγχωνεύσεις τμημάτων και ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, κάνει λόγο για ασυντήρητα σχολικά κτίρια, υποχρηματοδότηση και οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών από την ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕΖ, σημειώνει:

«ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

● Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016–2017. Αφορολόγητο 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

● Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων σε καύσιμα. Αξιοποίηση κατοικιών-ξενοδοχείων, δωρεάν μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς, επίδομα στέγασης

● Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης. Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών, δωρεάν ρεύμα και νερό, αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία. Έξω οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί.

● Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη, κατάργηση των συμπτύξεων, ουσιαστική στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

● Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Ολοκληρωμένοι προσεισμικοί έλεγχοι, συντήρηση και ανέγερση σχολικών κτιρίων με κρατική ευθύνη. Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

● Να σταματήσουν όλες οι διώξεις εκπαιδευτικών. Κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα και τη συνδικαλιστική δράση. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού πλαισίου. Όχι στην άρση της μονιμότητας. ● Όχι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Όχι στο «Εθνικό Απολυτήριο» και στην ενίσχυση των εξεταστικών φραγμών. Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά.

● Καμία εμπλοκή σε πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ».