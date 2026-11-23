Στον νέο κανονισμό καθαριότητας αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Νίκος Γιακουμέλος, ο οποίος προανήγγειλε «τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες και σημείωσε ότι θα πρέπει όλοι να είναι ευαισθητοποιημένοι, ενώ επισήμανε πως τα συνεργεία του Δήμου θα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα προκειμένου να ενημερώσουν αναλυτικά τους πολίτες.

Αρχικά, ο κ. Γιακουμέλος τόνισε:

«Είπαμε στους πάντες πολίτες και επιχειρηματίες και πόρτα-πόρτα. Θα μοιράσουμε τα φυλλάδιά μας, θα γίνει το φυλλάδιο αυτό εγχειρίδιο του κάθε πολίτη της Ζακύνθου και αφού τέλος πάντων ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, από κει και πέρα το παράπτωμα του κάθε πολίτη απέναντι στο το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται έχει και την επίπτωσή του. Είναι πάρα πολύ απλό, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό απλά για να τιμωρήσουμε τον πολίτη. Το χρειαζόμαστε για να βάλουμε μία σειρά, να ξεκινήσει μία τάξη, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, να μπούμε στη διαδικασία και αυτό που ζητάμε όλοι μας να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών».

Ο κ. Γιακουμέλος εξήγησε ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο οι συμπολίτες μας θα απορρίπτουν τα ανακυκλώσιμά τους, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες:

«Θέλουμε άδειασμα της κάθε σακούλας από καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό στα ρεύματα που έχουμε ήδη εξαγγείλει και από κει και πέρα στον πράσινο κάδο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση υλικό ανακυκλώσιμο είτε κουτιά χάρτινα αυτά τα οποία συναντάμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Επίσης θέλουμε σπασμένα κουτιά και τοποθετημένα σωστά μέσα στους κάδους. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είναι τα οργανικά μέσα στους μπλε κάδους που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και καταστρέφουν το ανακυκλώσιμο υλικό. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα τα οποία θέλουμε ο κάθε πολίτης να τα αντιληφθεί, να τα καταλάβει και να του πούμε ότι είναι προς το δικό του συμφέρον. Είναι προς το συμφέρον της υγείας του, της ποιότητας ζωής τους, της γενικότερης εικόνας του νησιού μας και βεβαίως και της τουριστικής Ζακύνθου. Ενημερώσαμε τους προέδρους και τώρα θα πάμε σε κάθε χωριό. Θα ενημερώσουμε όλες τις οικογένειες. Θα μοιράσουμε σε κάθε ένα πολίτη από ένα φυλλάδιο τέτοιο. Και από κει και πέρα όπως σας το είπα, θα γίνει εγχειρίδιο αυτό το φυλλάδιο».

Τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους παραβάτες

Από εκεί και πέρα, ο κ. Γιακουμέλος αναφέρθηκε αναλυτικά στα πρόστιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά»:

«Μπορώ να σας πω ότι αν ένας πολίτης πετάξει ένα κουτί χάρτινο σε ένα μπλε κάδο και δεν το σπάσει έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Εάν αυτό το αντίστοιχο κουτί βάλει στον πράσινο κάδο, επίσης έχει 100 ευρώ πρόστιμο.

Δεν είναι τίποτα δύσκολο να σπάσουμε τα κουτιά μας και να τα τοποθετήσουμε μέσα στο κάδο. Ούτε και τίποτα δύσκολο είναι να διαχωρίσουμε το χρώμα του μπλε και του πράσινου κάδου και να μην πετάμε στο στον πράσινο κάδο όλα μας τα χαρτιά».

Διονύσης Μπινιώρης