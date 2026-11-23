Η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» καταγγέλλει ότι η Οριστική Έκθεση για το έργο ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας προβλέπει επιστροφή 871.907,37 ευρώ από τον Δήμο Ζακύνθου. Ζητά την άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος, πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές και τις εργασίες που εκτελέστηκαν, θέτοντας ζήτημα απόδοσης ευθυνών και οικονομικής επιβάρυνσης των δημοτών.

“ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΔΗΜΑΡΧΕ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ 871.907 ΕΥΡΩ; Έχετε στα χέρια σας την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης για το έργο «Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας» και δεν τη δίνετε στη δημοσιότητα; Τι ακριβώς ΔΕΝ θέλετε να μάθουν οι Ζακυνθινοί; Η Οριστική Έκθεση αναφέρει ποσό 871.907,37 ευρώ προς επιστροφή, με υπόχρεο φορέα τον Δήμο Ζακύνθου. Και τα ερωτήματα είναι πλέον αμείλικτα:

– Πληρώνατε εργασίες που δεν είχαν εκτελεστεί;

– Πού πήγαν τα λεφτά, Δήμαρχε;

– Γιατί δεν ενημερώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες για το περιεχόμενο της Οριστικής Έκθεσης;

– Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη και την ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου;”, σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η «Δύναμη Ελπίδας» απαιτεί:

1. Την άμεση δημοσιοποίηση ολόκληρης της Οριστικής Έκθεσης.

2. Την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Την πλήρη δημοσιοποίηση των πληρωμών, των πιστοποιήσεων και των εργασιών που πράγματι εκτελέστηκαν.

“ΟΙ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ! Δεν θα φορτωθούν οι δημότες τις συνέπειες των λαθών και των παραλείψεων της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Δήμαρχε, η ώρα να δώσετε απαντήσεις και να αναλάβετε τις ευθύνες σας για όσα έχουν συμβεί έφτασε. ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ; Οι Ζακυνθινοί απαιτούν την αλήθεια”, καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.