Ευνοϊκές διατάξεις για τις γονικές άδειες και τις άδειες φροντιστή έρχονται με τις τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως το οποίο οδεύει στη Βουλή, ώστε να συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές.

Πιο συγκεκριμένα, και όπως ανέφερε και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ, με τις διατάξεις τους νομοσχεδίου αναμένεται να διευκολυνθεί η λήψη γονικής άδειας για τους γονείς δύο παιδιών.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου, οι γονείς δύο παιδιών θα μπορούν να λαμβάνουν γονική άδεια και χωρίς να συμπληρώσουν 1 χρόνο πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη από τη λήξη της γονικής άδειας για το πρώτο παιδί.

Στην ουσία με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς να κάνουν χρήση της γονικής άδειας και να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα που δικαιούνται για κάθε τέκνο είτε διαδοχικά είτε κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, χωρίς τον εν λόγω χρονικό περιορισμό.

Πέραν αυτού, με το ίδιο νομοσχέδιο αίρεται και άλλος ένας χρονικός περιορισμός. Ως προς την άδεια φροντιστή, οι γονείς πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν την άδεια φροντιστή, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη.

Όπως αναφέρει και η σχετική έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών της Ρύθμισης:“καταργείται η προϋπόθεση προηγούμενης απασχόλησης έξι (6) μηνών συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση του δικαιώματος στην εν λόγω άδεια. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας φροντιστή ήδη από την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρονικού διαστήματος απασχόλησης.”