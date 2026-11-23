Το συνολικό ποσό των 2.516.800.668,52 ευρώ πρόκειται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.359.620 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. στο πλαίσιο προγραμματισμένων πληρωμών που πραγματοποιούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες καταβολές:

-Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

-Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

-Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

-Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

-23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.