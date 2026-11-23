Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
-Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.
-Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.
-Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.
-23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.