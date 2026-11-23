Μια εξαιρετικά δύσκολη και δραματική επιχείρηση διακομιδής εκτυλίχθηκε στην Ιθάκη, όταν ένας 60χρονος άνδρας, αντιμετωπίζοντας σοβαρό παθολογικό πρόβλημα, έπεσε σε κώμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και κινητοποίηση για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασής του αναφέρει το kefaloniafocus.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης, όπου οι γιατροί, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έκριναν απολύτως επείγουσα τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη νοσοκομειακή φροντίδα.

Άμεσα οργανώθηκε θαλάσσια διακομιδή με το ταχύπλοο σκάφος-ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά του 60χρονου από την Ιθάκη προς την Κεφαλονιά. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σάμης, όπου ολοκληρώθηκε το θαλάσσιο σκέλος της επιχείρησης, ώστε να συνεχιστεί η διακομιδή του προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.