Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης αγοράς, με τα εμπορικά καταστήματα να προετοιμάζονται για την αυξημένη αγοραστική κίνηση της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές: στις 29 Νοεμβρίου, 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο αναμένεται να ανακοινωθεί από τους εμπορικούς συλλόγους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίοδος των μεγάλων προσφορών. Η Black Friday είναι στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr