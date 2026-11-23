Στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον Κορινθιακό και συγκεκριμένα για το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια διάλεξής του στην Κόρινθο, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για ιδιαίτερα υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις στις δύο περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα σεισμικά φαινόμενα. Σημειώνεται ότι ο δήμος Κορινθίων έχει ετοιμάσει επιστημονικό σχέδιο για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Η αντισεισμική προστασία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν η επιστημονική γνώση συνδέεται με τις ανάγκες μιας περιοχής και μετατρέπεται σε προετοιμασία, σχεδιασμό και δράση», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι ο δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται στους λίγους δήμους της χώρας, που διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, πριν ακόμα εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ειδικά σχέδια.Αναλύοντας τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, ο Ευθύμης Λέκκας σημείωσε πως ιδιαίτερα υψηλές τιμές σεισμικών επιταχύνσεων εντοπίζονται σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι.

Παράλληλα, τόνισε ότι, ενώ ένας σεισμός δεν μπορεί να προβλεφθεί, οι συνέπειές του μπορούν να περιοριστούν, με τη μείωση της τρωτότητας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, λιμάνια, μνημεία και δίκτυα ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών. Επίσης, ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών και των εθελοντών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, αναφέρθηκε στη βαριά σεισμική μνήμη της περιοχής και στην ανάγκη έγκαιρης θωράκισης.

Όπως είπε, «έχουμε περάσει πάρα πολλά, όσοι έχουμε ζήσει τους σεισμούς και όσοι έχουμε ακούσει και διαβάσει την ιστορία του τόπου μας. Τι κάναμε εμείς; Λάβαμε τα μέτρα μας».

ΠΗΓΗ:newsbeast.gr