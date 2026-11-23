Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με τους εργοδότες να υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πληρωμή μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρόσθετες αποδοχές της χρονιάς, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες της εορταστικής περιόδου.

Το ύψος του ποσού που θα δουν οι δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται από τις τακτικές αποδοχές, τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το είδος της απασχόλησης και τις νόμιμες ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις.

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή και δεν εξαρτάται από τη βούληση ή την οικονομική κατάσταση του εργοδότη. Αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου και από το εάν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων λαμβάνουν οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη διατηρήθηκε χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων για συγκεκριμένες απουσίες.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το πλήρες Δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, ενώ για τους εργαζομένους που πληρώνονται με ημερομίσθιο ισοδυναμεί με 25 ημερομίσθια.

Στο ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,041666. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό μικτό Δώρο διαμορφώνεται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού.

Έτσι, εργαζόμενος με μηνιαίες μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, ο οποίος δικαιούται ολόκληρο το Δώρο, θα λάβει μικτό ποσό περίπου 1.041,67 ευρώ. Αντίστοιχα, για μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ το Δώρο ανέρχεται σε περίπου 1.250 ευρώ, ενώ για μισθό 1.500 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.562,50 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι μικτά και όχι καθαρά, καθώς το Δώρο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο για όσους εργάστηκαν λιγότερους μήνες

Δικαίωμα στο Δώρο έχουν και όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν από την επιχείρηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή γίνεται αναλογικά με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Στο ποσό προστίθεται επίσης η αναλογία του επιδόματος αδείας.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, ο οποίος απασχολήθηκε για 19 ημερολογιακές ημέρες, δικαιούται περίπου 83,33 ευρώ μικτά, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας.

Εάν η εργασιακή σχέση είχε διάρκεια 95 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή πέντε πλήρη διαστήματα των 19 ημερών, το αντίστοιχο Δώρο ανέρχεται περίπου σε 416,67 ευρώ μικτά για τον ίδιο μισθό.

Για διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται το ανάλογο κλάσμα, ώστε να μην χάνεται το δικαίωμα ακόμη και όταν η απασχόληση είχε περιορισμένη διάρκεια.

Επομένως, ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε μέσα στο καλοκαίρι ή το φθινόπωρο δεν αποκλείεται από την πληρωμή, αλλά λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο απασχόλησής του.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του Δώρου αποτελούν οι τακτικές αποδοχές του εργαζομένου κατά τη 10η Δεκεμβρίου.

Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν την ημερομηνία αποχώρησης.

Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνεται αποκλειστικά ο βασικός μισθός. Είναι δυνατόν να συνυπολογιστούν και άλλες αμοιβές ή παροχές, εφόσον καταβάλλονται συστηματικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τέτοιες μπορεί να είναι η αμοιβή για τακτική υπερωριακή εργασία, οι προσαυξήσεις για νυχτερινή απασχόληση ή εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες, καθώς και ορισμένες πρόσθετες παροχές που έχουν σταθερό χαρακτήρα.

Αντίθετα, έκτακτες καταβολές που δεν αποτελούν τακτικό αντάλλαγμα της εργασίας δεν συνυπολογίζονται αυτομάτως.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, ότι το Δώρο δεν υπολογίζεται με βάση το καθαρό ποσό που κατατίθεται κάθε μήνα στον λογαριασμό του εργαζομένου, αλλά με βάση τις προβλεπόμενες μικτές τακτικές αποδοχές.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Η ετήσια κανονική άδεια δεν μειώνει το Δώρο Χριστουγέννων, καθώς ο χρόνος της συνυπολογίζεται κανονικά στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Αντίστοιχα, στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και άλλες προβλεπόμενες περίοδοι νόμιμης απουσίας, όπως η άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για την απουσία λόγω ασθένειας.

Ειδικότερα, δεν αφαιρείται υποχρεωτικά ολόκληρο το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος ήταν ασθενής. Από τον χρόνο υπολογισμού εξαιρούνται οι ημέρες για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος απουσίασε εξαιτίας ασθένειας για 60 ημέρες, αλλά επιδοτήθηκε για τις 40 από αυτές, αφαιρούνται μόνο οι 40 ημέρες επιδότησης και όχι ολόκληρο το διάστημα απουσίας.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η παραίτηση ή η απόλυση πριν από το τέλος του έτους δεν στερεί από τον εργαζόμενο το δικαίωμα στο Δώρο.Ακόμη και αν η εργασιακή σχέση διακοπεί πριν από τον Δεκέμβριο, ο εργαζόμενος δικαιούται την αναλογία που αντιστοιχεί στο διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκε από την 1η Μαΐου και μετά.

Η προθεσμία πληρωμής και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, αλλά δεν επιτρέπεται να παραλείψουν την καταβολή του ή να την αντικαταστήσουν με προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος.

Το Δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και αποτελεί κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα. Δεν είναι νόμιμη ούτε η συμφωνία με την οποία ένας εργαζόμενος παραιτείται από την αξίωση καταβολής του.

Η υποχρέωση ισχύει και για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι εάν δεν πληρωθούν

Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και να ζητήσει την παρέμβασή της.

Η μη καταβολή μπορεί να οδηγήσει σε ελέγχους, σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών επιβολής κυρώσεων.

Η καταγγελία μπορεί να γίνει στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και την ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελίας, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας των στοιχείων του καταγγέλλοντος.

Σε περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής, η μηνυτήρια αναφορά μπορεί να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ προβλέπεται και η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγχουν εγκαίρως τόσο την καταβολή όσο και το ύψος του ποσού που δικαιούνται, ώστε να εντοπίζονται τυχόν διαφορές στον υπολογισμό.

Πώς μπορεί κάθε εργαζόμενος να υπολογίσει το ποσό που δικαιούται

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων.

Μέσω της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία της απασχόλησής τους και να υπολογίσουν το ποσό που τους αναλογεί, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι πολύπλοκους υπολογισμούς.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους εργάστηκαν μόνο για μέρος του οκταμήνου, άλλαξαν εργοδότη ή είχαν διαστήματα απουσίας.

Με την προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου να πλησιάζει, η έγκαιρη ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Δώρο Χριστουγέννων δεν αποτελεί προαιρετική επιβράβευση, αλλά νόμιμο μέρος των ετήσιων αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

ΠΗΓΗ:newsbeast.gr