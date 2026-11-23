Όλα έτοιμα φαίνεται πως είναι για την εκκίνηση του νεόυ προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο θα έχει διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με αυξημένο το ανώτατο ηλικιακό όριο, υψηλότερα ποσά δανειοδότησης και μεγαλύτερο όριο αξίας των επιλέξιμων ακινήτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, ενώ στόχος των αλλαγών είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες απόκτησης πρώτης κατοικίας.Ειδικότερα, στη νέα φάση του προγράμματος, το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, ενώ η μέγιστη αξία του ακινήτου διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση προβλέπεται και στο ύψος της χρηματοδότησης, καθώς το ανώτατο ποσό του στεγαστικού δανείου ανεβαίνει στις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές αναμένονται και στα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, το βασικό εισοδηματικό όριο για τους έγγαμους παραμένει στις 35.000 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται η προσαύξηση που προβλέπεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Συγκεκριμένα, η προσαύξηση ανά παιδί αυξάνεται από τις 5.000 στις 7.000 ευρώ, διευρύνοντας τα εισοδηματικά περιθώρια για τις οικογένειες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.Με βάση τα παραπάνω ποσά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ενδεικτικά στις 42.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και στις 56.000 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Ο Δεκέμβριος αποτελεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τον πιθανότερο μήνα έναρξης του προγράμματος «Σπίτι μου 3». Ωστόσο, το ακριβές χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, όπως και το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, μένει να διευκρινιστούν και τυχόν πρόσθετες αλλαγές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων κατοικιών, μεταξύ των οποίων και τα τετραγωνικά μέτρα.

ΠΗΓΗ:newsbomb.gr