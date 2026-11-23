24ωρη απεργία, πανελλαδική, έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εργαζομένων τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου καλεί τους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες να κλείσουν τα καταστήματά τους και να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργιακή δράση. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Με σύνθημα «Κλείνουμε τα μαγαζιά μας – Δυναμώνουμε τον αγώνα μας», ο Σύλλογος περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, αναφέρεται στη μείωση του τζίρου, στο αυξημένο λειτουργικό κόστος και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ θέτει στο προσκήνιο και τα προβλήματα των υποδομών του νησιού. Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων για τη φορολογία, την ενέργεια, τα χρέη, τα δημοτικά τέλη και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, αναφέρεται: “Η καλοκαιρινή σεζόν τελείωσε. Για άλλη μια φορά, μεγάλοι αεροπορικοί όμιλοι, μεγάλα ξενοδοχεία, πολυεθνικές του τουρισμού και τράπεζες σημείωσαν αυξημένη κερδοφορία. Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,3% το πρώτο οκτάμηνο του 2026, φτάνοντας τις 1.778.190 μετακινήσεις επιβατών. Τα κέρδη των ελληνικών τραπεζικών ομίλων έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 3,8%.

Τι έμεινε από όλα αυτά στον λαό της Ζακύνθου; Τι έμεινε στους μικρούς εμπόρους και επαγγελματίες που δούλεψαν από το πρωί ως το βράδυ; Η σεζόν μάς αφήνει σε χειρότερη κατάσταση από αυτή στην οποία μας βρήκε.

Αρκετά καταστήματα κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνάδελφοι ανέφεραν πτώση του τζίρου από 10% έως 30%. Ακόμη και όπου ο τζίρος κρατήθηκε, το ρεύμα, τα ενοίκια, οι μεταφορές, τα εμπορεύματα, οι εισφορές και τα δημοτικά τέλη ροκάνισαν το εισόδημά μας. Πολλές μικρές επιχειρήσεις πρέπει να καλύψουν τις υποχρεώσεις ολόκληρου του χρόνου με τα έσοδα λίγων μηνών. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη εργαζομένων και συνταξιούχων, με άμεση επίπτωση στον τζίρο της τοπικής αγοράς. Συνάδελφοι φτάνουν να ψάχνουν δεύτερη δουλειά για να κρατήσουν ανοιχτό το μαγαζί τους.

Ο ανταγωνισμός με τις μεγάλες αλυσίδες, τις πολυεθνικές και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου γίνεται όλο και πιο σκληρός. Η νομοθεσία για το ωράριο-λάστιχο και το ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας είναι κομμένη στα μέτρα τους. Για εμάς και τις οικογένειές μας σημαίνει δουλειά μέχρι εξάντλησης, συχνά επτά μέρες την εβδομάδα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επέβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και διατηρεί την προκαταβολή φόρου. Ευθύνη για την πολιτική που επιβαρύνει τους μικρούς επαγγελματίες και ευνοεί τους μεγάλους ομίλους έχουν επίσης οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όσα κόμματα στήριξαν αυτή την πολιτική.

Ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 το προσχέδιο προβλέπει 77,9 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα, περίπου 2,15 δισ. περισσότερα από την εκτίμηση για το 2026. Την ώρα που δισεκατομμύρια κατευθύνονται στη στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε πολεμικούς εξοπλισμούς, για τις ανάγκες των μικρών επαγγελματιών και των οικογενειών μας επικαλούνται διαρκώς δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Το οδικό δίκτυο έχει αφεθεί με λακκούβες και φθαρμένο οδόστρωμα. Τα αλλεπάλληλα τροχαία του καλοκαιριού έδειξαν πόσο επείγουν τα έργα οδικής ασφάλειας. Στις ώρες αιχμής, η κίνηση έκανε την πόλη ουσιαστικά απροσπέλαστη, με ανεπαρκή συγκοινωνία και χώρους στάθμευσης.

Για άλλη μια χρονιά το νερό δεν έφτανε και η δυσοσμία από τα λύματα επέμενε σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι διακοπές ρεύματος επιβάρυναν κατοίκους και επιχειρήσεις. Τα σκουπίδια συσσωρεύονταν στην αιχμή της σεζόν, ενώ ο Δήμος αύξησε τα δημοτικά τέλη και ανέθεσε την αποκομιδή σε ιδιώτη για δύο χρόνια, με σύμβαση περίπου 9,6 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση χαράζει αυτή την πολιτική και η τοπική διοίκηση την εφαρμόζει. Για τους δρόμους, το νερό, την αποχέτευση και την καθαριότητα ακούμε κάθε χρόνο υποσχέσεις. Τον λογαριασμό όμως τον πληρώνουμε κάθε χρόνο εμείς.

Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, κινδυνεύουν να κλείσουν μαγαζιά που εξυπηρετούν τους κατοίκους όλο τον χρόνο. Κάθε μαγαζί που κλείνει στερεί από μια οικογένεια το εισόδημά της και από μια γειτονιά ή ένα χωριό μια καθημερινή υπηρεσία. Αυτόν τον δρόμο μάς δείχνουν. Μια Ζάκυνθο ολόκληρη τουριστικό αξιοθέατο, καλοκαιρινό Ελντοράντο για τους ομίλους, με μποτιλιάρισμα, θόρυβο και υποδομές στα όριά τους, και τον χειμώνα νησί-φάντασμα, όπου μαγαζιά και μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πια να σταθούν.

Διεκδικούμε

•Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

•Ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους. Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα βασικά είδη διαβίωσης.

•Ρύθμιση των χρεών με βάση το πραγματικό εισόδημα, με διαγραφή τόκων και προστίμων. Προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς.

•Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και μέτρα απέναντι στον άνισο ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων και των ομίλων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

•Μείωση των δημοτικών τελών και των επιβαρύνσεων της ΔΕΥΑΖ. Επαρκές και ασφαλές νερό, σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης και δημοτική υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό με χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος.

•Ασφαλείς δρόμους και πρόσβαση στην αγορά. Δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ενίσχυση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ από τα χωριά προς την πόλη, χώρους φορτοεκφόρτωσης

•Ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Υγείας και Παιδείας. Πλήρης στελέχωση όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου Ζακύνθου με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Συντήρηση των σχολικών κτιρίων και κατασκευή νέων σχολείων όπου υπάρχει ανάγκη. Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε καθηγητές.

•Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων με ευθύνη του κράτους, με σαφείς, δίκαιες και κλιμακούμενες χρεώσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τη χρήση μουσικής και την οικονομική της δυνατότητα, σημαντικές μειώσεις για επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής και διαγραφή οφειλών για τις περιόδους αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Έχουμε κάθε λόγο να παλέψουμε για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε στη Ζάκυνθο όλο τον χρόνο. Δυναμώνουμε τον Εμπορικό Σύλλογο, οργανώνουμε τη δράση μας μέσα από τις συνελεύσεις του και συντονιζόμαστε με τα εργατικά σωματεία, τους αγρότες και τους υπόλοιπους φορείς του νησιού.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου καλεί τους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες του νησιού να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ – ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 • 10:30 π.μ. • Πλατεία Αγίου Μάρκου”