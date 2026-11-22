Με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος κάτοικος της κοινότητας του Αγ. Λέοντα στη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης Κλάδης αντίκρυσε σε δασώδη περιοχή της κοινότητας σε κλαδί δέντρου κρεμασμένο ένα σκύλο.

Άμεσα ο κ. Κλάδης, ειδοποίησε την αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο, περισυνέλλεξε το σκύλο και ενημερώθηκε από τον ίδιο που ανέφερε το συμβάν. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία και διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση.



Παράλληλα ενημερώθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα ζώα όπως και η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που θα διενεργήσει ιατροδικαστική εξέταση.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη για τον σκύλο.

Ημέρα της Ζακύνθου