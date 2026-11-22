Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος», στην πλατεία Αγίου Μάρκου, η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. – Οργάνωσης Ζακύνθου, με ομιλητή τον Διονύση Τεμπονέρα, Τομεάρχη Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. και εργατολόγο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης με θέμα: «ΕΛ.Α.Σ.: Εναλλακτική Πρόταση Προοδευτικής Διακυβέρνησης» βρέθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης μιας διαφορετικής πολιτικής πρότασης, με έμφαση στην εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αλλά και τις προοπτικές συγκρότησης μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Διον. Τεμπονέρας: “Στόχος μας είναι να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή”

Στις δηλώσεις του, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναφέρθηκε στην πολιτική στόχευση και τον εκλογικό σχεδιασμό της ΕΛ.Α.Σ., ενώ τοποθετήθηκε για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

“Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι στη Ζάκυνθο, στη σημερινή πρώτη μεγάλη συγκέντρωση της ΕΛ.Α.Σ. μαζί με τους πολίτες της Ζακύνθου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα της πολιτικής αλλαγής και της αλλαγής της πολιτικής. Ένας νέος πολιτικός φορέας, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με νέα στελέχη, με ένα πρόγραμμα το οποίο εκφωνήθηκε πριν από μερικές μόλις ημέρες, αλλά και μια οργανωτική διάταξη που τώρα συγκροτείται έχει εμπεδοθεί στους πολίτες στη δεύτερη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, θέση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αισιόδοξο. Μας δίνει δύναμη προκειμένου αυτό το ταξίδι να συνεχιστεί, αλλά και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί προκειμένου να αυξήσουμε την εκλογική και την πολιτική μας επιρροή. Μπροστά μας έχουμε τις εθνικές εκλογές και ο στόχος μας είναι ακριβώς να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Στην προσπάθεια αυτή χρειάζονται άπαντες, παλιοί και νέοι, όλοι όσοι μπορούν ακριβώς να αυτοπροσδιοριστούν στον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια αυτή γίνεται με σχέδιο και με όραμα. Έχουμε καταθέσει έξι δεσμεύσεις τις οποίες θα παρουσιάσουμε σήμερα και πάνω σε αυτές καλούμαστε να συζητήσουμε με τους πολίτες. Σε λίγους μήνες έχουμε το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ. και εκεί καλούμε όλους για να συνδιαμορφώσουμε και να συναποφασίσουμε το μέλλον, όχι του κόμματος, αλλά της Ελλάδας”, σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Τεμπονέρας υποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, υπερασπιζόμενος την πολιτική της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλούμενος αύξηση των πλειστηριασμών και παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

“Εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε στην εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια. Άλλωστε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν η κυβέρνηση εκείνη η οποία προστάτευσε την πρώτη κατοικία, έβαλε δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να μην ρευστοποιηθεί η περιουσία των πολιτών. Για αυτό, οι πλειστηριασμοί σήμερα σε σχέση με το 2019 είναι αυξημένοι κατα 131%. Όμως, πρέπει να πω ότι μας προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη η συγκυρία εκείνη κατά την οποία στο ίδιο χρονικό κάδρο μπαίνει ο πυροσβέστης που κατάφερε να σώσει την πρώτη κατοικία με τον εμπρηστή – και αναφέρομαι στον κ. Μητσοτάκη – ο οποίος ήταν ο αρχιερέας της λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Αυτή η επιλογή να μπουν στο ίδιο χρονικά κάδρο δύο διαφορετικοί κόσμοι μας προξενεί εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε παρόντες – όχι για να υπερασπιστούμε κάτι, γιατί δεν έχουμε τίποτα απολύτως να φοβηθούμε – αλλά κυρίως για να καταθέσουμε την πρότασή μας όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον. Γιατί αυτό αφορά τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε για επαναθεμελίωση της νομικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, για ρυθμίσεις με βάση το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, αλλά και βεβαίως για μια προσπάθεια να υπάρξει ένας φορέας που θα μπορέσει να αποκτήσει τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να τους βοηθήσει να αποπληρώσουν τα χρέη”, ανέφερε.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, ο κ. Τεμπονέρας σημείωσε: “Το ζήτημα της παράτασης της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν αφορά όλα τα κόμματα. Δεν αφορά ο γαλάζιος φραπές, ο χασάπης, η κυρία με τις πόρσε το δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί και όχι να εμποδίσει την δικαιοσύνη να φτάσει στο φως και στην αλήθεια, όπως έγινε συστηματικά με τις κοινοβουλευτικές ασυλίες που έδωσε αλλά και με τα εμπόδια που έθεσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εμείς είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος που πράγματι αναζητά την αλήθεια, δεν έχει σχέση με το πελατειακό και κομματικό κράτος και εκεί νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε και κοινοβουλευτικά και αντιπολιτευτικά και να πιέσουμε την κυβέρνηση καταρχήν να πληρωθούν οι αγρότες , αλλά και να τιμωρηθούν όσοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι”.

Εστιάζοντας στον εκλογικό στόχο της ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Τεμπονέρας υπογράμμισε τα εξής:”Μέσα σε έξι μήνες είναι δύσκολο να μιλάμε για ταβάνι. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανεξαιρέτως αυτό το 16% – 18% που καταγράφεται είναι για εμάς όχι το ταβάνι, αλλά ο βατήρας για να αυξήσουμε την πολιτική μας δύναμη. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι η μεγάλη πολιτική ανατροπή. Εμείς δεν λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Λέμε ότι θα διεκδικήσουμε στο δεύτερο γύρο, στις επαναληπτικές εκλογές, που είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εκεί, βεβαίως, θα απευθυνθούμε στα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η προοδευτική διακυβέρνηση”.

Αύριο, Δευτέρα οι συναντήσεις του Διον. Τεμπονέρα με τους φορείς του νησιού

Σημειώνεται ότι ο κ. Τεμπονέρας θα βρίσκεται στο νησί μας και αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με:

•Τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος».

•Τον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου.

•Την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου.

•Τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., στο ελαιοτριβείο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΝ» του Νίκου Σούλη, στην Κοινότητα Λιθακιάς, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση με ελαιοπαραγωγούς και ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.