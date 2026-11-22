

Η ουσία έλειψε ξανά από το παιχνίδι του μαχητικού ΑΟ Λεβάντε καθώς οι ευκαιρίες του ήταν μετρημένες στα “δάχτυλα” με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 0-2 από τον Παναγρινιακό στο Δημοτικό Στάδιο στο τελευταίο όπως όλα δείχνουν παιχνίδι του κεκλεισμένων των θυρών στη Γ’ Εθνική, παρουσία και του δημοτικού σύμβουλου και υπεύθυνου για το γήπεδο Νίκου Γκλαβά.



Οι “νυχτερίδες” απείλησαν πρώτες με την κεφαλιά του Παπαευθυμίου που όμως δεν ήταν δυνατή και μπλόκαρε ο Μπότας. Στο 19′ ο Παναγρινιακός κέρδισε πέναλτι με τον Φαραό αρχικά να αποκρούει την εκτέλεση του Μπαρλαγιάννη αλλά η άμυνα άργησε να αντιδράσει και ο ίδιος παίκτης στο “rebound” σημείωσε το 1-0. Στο 30′ το ωραίο σουτ του Κοκώνη έδιωξε εντυπωσιακά ο Φαραός, ενώ στο 42′ το επικίνδυνο φάουλ του Κοσμά έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν και μια ακόμη κεφαλιά άουτ με τον Τσουκαλά.Στο δεύτερο μέρος ο Κοκώνης επωφελήθηκε από σέντρα που πέρασε από όλους στο 65′ για το 2-0 σε μια φάση που ο ΑΟ Λεβάντε ζήτησε οφσάιντ αλλά διαιτητής και βοηθός έδειξαν σέντρα.Στη συνέχεια αν και προσπάθησε η Ζακυνθινή ομάδα δεν άλλαξε κάτι στο ματς και γνώρισε την 9η ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια.Eπόμενο ματς εκτός έδρας με τον ΠαλληξουριακόΔιαιτητής του αγώνα ήταν ο Βασίλειος Τσάκης από την Αχαΐα με βοηθούς τους Σωτηρόπουλο Δ. και Σακελιά Δ. από τον ίδιο νομό.

ΑΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Τσαπατσούλης Χρ.): Φαραός Δ., Βόσσος Ν.Χ. (46′ Μυλωνάς), Φρέιρε, Κωστακιώτης (62′ Μάρβελους Ουντί), Σούρμπης, Νικολίτσας (87′ Σκιαδόπουλος), Παπαευθυμίου, Τσουκαλάς Χ., Κάρδαρης Κ. (87 Μπιάζης), Τσίνα (76′ Γρηγορούδης), Αγκαλλίου

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ (Παστρωμάς Β.): Μπότας, Κυριάρχης Χ., Σαλάπας, Βλάχος Κ., Σωτηρόπουλος Σ., Ράδος, Κοσμάς Χ.(80′ Τσόλας), Τσιαντής (65′ Κυριαζής), Κοκώνης, Τεγούσης, Μπαρλαγιάννης (63′ Γουσέτης Ντ.)

Διονύσης Μπινιώρης