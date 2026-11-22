Με τη Ζάκυνθο να είναι από την αρχή “νωχελική” ο Πανσερραϊκός έκανε όλα όσα έπρεπε για να επικρατήσει με 6-1 στο Μαρκόπουλο για την 12η αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα του νησιού μας βρέθηκε να χάνει πριν το ημίχρονο με 3-0 και ποτέ δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια τους φιλοξενούμενους που έδειξαν εξαρχής πόσο πολύ ήθελαν να επικρατήσουν.

Στο 11′ ο Παντελάκης με κεφαλιά έκανε το 1-0 σε μια φάση που ολιγώρησε η άμυνα της Ζακύνθου, ενώ στο 25′ ο Τεϊσέιρα διπλασίασε τα γκολ των “λιονταριών. Και στο 3-0 στο 28′ η άμυνα δεν αντέδρασε σωστά και ο Γεωργιάδης εκτέλεσε μέσα στην περιοχή τον Τσόγκα.

Το γκολ του Μπεν Κμαγιάλ στην αρχή του δευτέρου μέρους έδωσε κάποιες λίγες ελπίδες στον ΑΠΣ, αλλά ο Πασάς με το πρώτο του γκολ γρήγορα έκανε στο 49′ το 4-1 για τον Πανσερραϊκό.



Το σκορ πήρε διαστάσεις με γκολ από τον Βερνάρδο στο 86′ και τον Πασά στο 89′ για το τελικό 6-1 υπέρ των φιλοξενούμενων που είχαν και δοκάρι στο 72′ με τον Πασά.Λίγα πράγματα η Ζάκυνθος που βρίσκεται σε ακόμα χειρότερη θέση ενόψει της συνέχειας .Διαιτητής του αγώνα ήταν η κ. Ανδρομάχη Τσιοφλίκη από τη Λάρισα με βοηθούς τον Δαυίδ Πριονά (Εύβοιας), και την Παρασκευή Παντελίδου (Ανατολικής Αττικής). Τέταρτος ήταν ο Αναστάσιος Φιλιππίδης (Έβρου).Eπόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Καλλιθέα εκτός έδρας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Φυντάνης Ηλ.): Τσόγκας, Σινγκ (22′ Πεταυράκης), Γυφτομήτρος, Περέιρα, Κάσσος, Αναστασόπουλος (73′ Τσίτσκας), Νέιρα, Κουάδρα, Καρίμ (73′ Ζοάο Μάριο), Παναγιωτούδης (52′ Σέλμα), Μπαστακός.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Μορέιρα (63′ Οικονόμου), Βασιλάκος (75′ Αρμουγκόμ), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος (64′ Μπαρμπόζα), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος), Πασάς (87′ Σμπώκος).

Διονύσης Μπινιώρης