Σε δύσκολη θέση παραμένει ο ΑΟ Λεβάντε μετά από 8 παιχνίδια στον 6ο Όμιλο της Γ΄ Εθνικής καθώς δεν έχει κανένα βαθμό μέχρι τώρα και βρίσκεται εξαρχής «βαθιά» στη ζώνη του υποβιβασμού. Παρόλα αυτά η Ζακυνθινή ομάδα όχι μόνο δεν τα παρατάει αλλά θα συνεχίσει να παλεύει για τα παιχνίδια της.

Το μήνυμα που έστειλαν οι «νυχτερίδες» ήταν μάλιστα: «Τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Έχουμε μείνει όντως πίσω αλλά μπροστά μας υπάρχει ακόμη αρκετός… δρόμος».

Επίσης η ομάδα του Λεβάντε προχώρησε σημαντικές μεταγραφές καθώς ανακοίνωσε τον Μάρβελους Ουντί που θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης και ήταν πρόσφατα στον ΑΟ Πλαταριάς, τον Τζιοβάνι Φρέιρε από την 4η κατηγορία της Ισπανίας και την Γιουβεντούδ και τον δικό μας Κωνσταντίνο Σκιαδόπουλο που μέχρι πρότινος ήταν στον ΑΟ Καστέλλας στην ΕΠΣ Πειραιά. Στόχος για το σύνολο του Χρήστου Τσαπατσούλη είναι να δείξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο και να φτάσει στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα της σεζόν.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Βασίλειος Τσάκης από την Αχαΐα με βοηθούς τους Σωτηρόπουλο Δ. και Σακελιά Δ. από τον ίδιο νομό.

Γ’ Εθνική (6ος Όμιλος) – 9η Αγωνιστική

Κυριακή 22 Νοεμβρίου – 15.00

ΑΕ Λευκίμμης – Παλληξουριακός (10.45)

Άρης Φιλιατών – Παναχαϊκή

ΑΟ Λεβάντε – Παναγρινιακός

Τηλυκράτης Λευκάδας – ΠΑΣ Πρέβεζα

Ατρόμητος Πατρών – Παναιγιάλειος

Ο.Φ. Αγ. Ματθαίου – ΑΟ Πλαταριάς

Βαθμολογία

1.Παναιγιάλειος 24

2.Παναχαϊκή 21

3.ΠΑΣ Πρέβεζα 19

4.Ατρόμητος Πατρών 17

5.Τηλυκράτης Λευκάδας 11

6.Παναγρινιακός 10

7.Παλληξουριακός 10

8.Άρης Φιλιατών 9

9.ΑΟ Πλαταριάς 8

10.Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου 7

11.ΑΕ Λευκίμμης 3

12.ΑΟ Λεβάντε 0

Διονύσης Μπινιώρης