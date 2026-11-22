

Την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εκτεταμένους ελέγχους στην ελληνική αγορά ελαιολάδου ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), επισημαίνοντας τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στις τιμές λιανικής.

Η διαφορά ανάμεσα στη χονδρική και το ράφι

Η ΠΟΓΕΔΥ κάνει λόγο για απόκλιση τιμών έως 180%. Στα ενδεικτικά στοιχεία που επικαλείται, η χονδρική τιμή για ελαιόλαδο με οξύτητα κάτω από 0,5% κυμαίνεται από 3,10 έως 3,50 ευρώ το κιλό, ενώ η τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα 8,80 ευρώ το λίτρο.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η σύγκριση απαιτεί αναγωγή στην ίδια μονάδα μέτρησης, καθώς ένα λίτρο ελαιολάδου αντιστοιχεί περίπου σε 915 γραμμάρια. Ζητά να εξεταστεί πώς διαμορφώνονται τα εμπορικά περιθώρια και αν η απόκλιση συνδέεται με υπερβολικά περιθώρια κέρδους, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Εισαγωγές και έλεγχοι προέλευσης

Η Ομοσπονδία εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο να διατεθεί εισαγόμενο ελαιόλαδο ως ελληνικό, με αναφορά κυρίως στις εισαγωγές από Τυνησία και Τουρκία. Ζητά να δημοσιοποιηθούν οι ποσότητες, οι χώρες προέλευσης, οι επιχειρήσεις που διακινούν το προϊόν και τα στοιχεία για την ανάμειξη, την τυποποίηση και την τελική επισήμανση.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται αυστηρότεροι έλεγχοι για την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα σε όλη την αλυσίδα, από τα ελαιοτριβεία και τις μονάδες τυποποίησης έως τις εισαγωγές και τα σούπερ μάρκετ. Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά επίσης προσλήψεις μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις Περιφέρειες και στον ΕΦΕΤ, επισημαίνοντας ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό και μέσα.

Πίεση στους παραγωγούς από το κόστος καλλιέργειας

Σύμφωνα με την ΠΟΓΕΔΥ, οι χαμηλές τιμές διάθεσης συμπίπτουν με αυξημένες δαπάνες για λιπάσματα, φυτοπροστασία, καύσιμα, άρδευση και συγκομιδή, ενώ η έλλειψη εργατών γης δυσχεραίνει τη συλλογή του καρπού. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι ο συνδυασμός αυτός απειλεί τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη ελαιώνων.

Ζητά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικά χέρια και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών. Καλεί επίσης την Πολιτεία να εξετάσει μέτρα διαχείρισης της αγοράς εντός του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.