

Αυξήσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφράζονται σε λίγες δεκάδες ευρώ τον μήνα, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Και όλα αυτά ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν συνεχώς αυξανόμενα πλεονάσματα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ενισχύονται σημαντικά και η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη ξεπερνά πλέον τα 36,8 δισ. ευρώ.

Η αντίθεση αποτυπώνεται στα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού. Από τη μία πλευρά, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αυξήσεις της τάξης του 2,9%, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις. Από την άλλη, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα 2,841 δισ. ευρώ το 2027, έναντι 1,865 δισ. ευρώ το 2026.

Πρόκειται για αύξηση του πλεονάσματος κατά 976 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, την ώρα που οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Βεβαίως, το πλεόνασμα των ασφαλιστικών οργανισμών δεν αποτελεί αυτομάτως διαθέσιμο ποσό για πρόσθετες αυξήσεις συντάξεων, καθώς αφορά το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα ενός ευρύτερου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, αναδεικνύει τη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών και επαναφέρει το ζήτημα της επάρκειας των παροχών.

Αυξήσεις 2,9% απέναντι σε πληθωρισμό 4%

Ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4% το 2026 και η οικονομική ανάπτυξη στο 2%.

Με βάση τον μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο των δύο μεγεθών, προκύπτει αύξηση 3%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων, η τελική αναπροσαρμογή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9%, καθώς θα αφαιρεθεί διαφορά 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από την προηγούμενη χρονιά.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 2,4% που χορηγήθηκε το 2026, αλλά υπολείπεται κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα του εκτιμώμενου πληθωρισμού της ίδιας χρονιάς.

Έτσι, παρά την ονομαστική αύξηση των συντάξεων, δεν εξασφαλίζεται η πλήρης αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης που χάνεται λόγω των ανατιμήσεων.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και άλλες βασικές ανάγκες.

Πόσα χρήματα θα μπουν στην τσέπη

Η πραγματική εικόνα των αυξήσεων γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.

Με αναπροσαρμογή 2,9%:

Μια κύρια σύνταξη 600 ευρώ μικτά θα αυξηθεί κατά 17,40 ευρώ, φτάνοντας στα 617,40 ευρώ.

Μια σύνταξη 800 ευρώ θα ενισχυθεί κατά 23,20 ευρώ, στα 823,20 ευρώ.

Μια σύνταξη 1.000 ευρώ θα αυξηθεί κατά 29 ευρώ, φτάνοντας στα 1.029 ευρώ.

Μια σύνταξη 1.500 ευρώ θα ενισχυθεί κατά 43,50 ευρώ, στα 1.543,50 ευρώ.

Μια σύνταξη 2.500 ευρώ θα αυξηθεί κατά 72,50 ευρώ, στα 2.572,50 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι μικτά, συνεπώς η πραγματική αύξηση που θα καταλήξει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου θα εξαρτηθεί από τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τη φορολογική του επιβάρυνση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 975 ευρώ μικτά, θα ξεπεράσει οριακά τα 1.003 ευρώ.

Για έναν συνταξιούχο των 600 ή 800 ευρώ, η πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση δύσκολα μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως την επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί από τις αυξήσεις των τιμών τα τελευταία χρόνια.

Τι αλλάζει για 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2027 αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις, αντί να βλέπουν την ετήσια αναπροσαρμογή να περιορίζει μόνο λογιστικά το ποσό της διαφοράς.

Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή, καθώς αρκετοί συνταξιούχοι είχαν μείνει επί χρόνια χωρίς πραγματική αύξηση στις μηνιαίες καταβολές τους.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: η κατάργηση του συμψηφισμού δεν σημαίνει ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς ενσωματώνεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη.

Η αύξηση θα υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης χωρίς την προσωπική διαφορά, γεγονός που διαφοροποιεί το τελικό όφελος σε σχέση με έναν συνταξιούχο που λαμβάνει το ίδιο συνολικό ποσό χωρίς προσωπική διαφορά.

Στα 36,8 δισ. ευρώ η συνταξιοδοτική δαπάνη

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η συνολική δαπάνη για συντάξεις προβλέπεται να αυξηθεί από 35,718 δισ. ευρώ το 2026 σε 36,813 δισ. ευρώ το 2027.

Η διαφορά φτάνει τα 1,095 δισ. ευρώ και ενσωματώνει τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων, τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά και τις αλλαγές στις συντάξεις λόγω θανάτου.

Παράλληλα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, από 29,870 δισ. ευρώ σε 31,072 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αποδίδεται στη βελτίωση της απασχόλησης, στις υψηλότερες αποδοχές των εργαζομένων και στον περιορισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, με τη συμβολή και της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Μάλιστα, η ενίσχυση των εσόδων προβλέπεται παρά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027.

Περισσότερα έσοδα, αλλά και αυξημένες ανάγκες

Στον προϋπολογισμό ενσωματώνονται επίσης κοινωνικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από 250 σε 400 ευρώ, η διεύρυνση των δικαιούχων στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και η ετήσια τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα συγκεκριμένων κατηγοριών, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν το γεγονός ότι οι τακτικές αυξήσεις των συντάξεων παραμένουν περιορισμένες σε απόλυτα ποσά για όσους λαμβάνουν χαμηλές αποδοχές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη. Το ασφαλιστικό σύστημα εμφανίζει αυξημένα έσοδα, υψηλότερες συνταξιοδοτικές δαπάνες και σημαντικό πλεόνασμα, ενώ παράλληλα οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας.

Το ουσιαστικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο αυξάνονται οι συντάξεις σε ποσοστιαία βάση, αλλά πόσο βελτιώνεται τελικά η αγοραστική δύναμη των δικαιούχων.

Διότι μια αύξηση 2,9% μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερη από εκείνη της προηγούμενης χρονιάς, όμως για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους μεταφράζεται σε 15, 20 ή 30 ευρώ τον μήνα, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Και αυτή είναι η βασική αντίθεση που προκύπτει από τα στοιχεία του 2027: τα οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών οργανισμών βελτιώνονται, αλλά η ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.