Διαφορετικά απ’ ότι υπολόγιζε ήρθαν τα πράγματα για τη Ζάκυνθο που για άλλο ένα παιχνίδι στερείται την έδρα της και κανείς δεν ξέρει πότε και αν θα επιστρέψει στο Δημοτικό Στάδιο. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό σήμερα στις 14.00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μαρκόπουλο και είναι ιδιαίτερο κρίσιμο για την ομάδα του νησιού μας που αναζητά την πρώτη νίκη στη σεζόν ώστε να έχει ελπίδες παραμονής στην κατηγορία. Το παιχνίδι για την 12η αγωνιστική της Superbet League 2 έχει πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία για τους «κυανοκίτρινους» που θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μείνουν ζωντανοί σε μια χρονιά που έχουν στερηθεί την έδρα τους και είναι σε πλήρη αβεβαιότητα αν θα έχουν φέτος τον κόσμο στο πλευρό τους σε αγώνα στη Ζάκυνθο.

Η διοίκηση περιμένει το πρακτικό της 7μελούς επιτροπής για να πάρει τις τελικές τις αποφάσεις και η ανησυχία είναι έντονη για το τι μέλλει γενέσθαι φέτος και πως θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Φυσικά από το «τραπέζι» δεν έχει φύγει σε καμία περίπτωση η αποχώρηση από το πρωτάθλημα με το ηθικό της διοίκησης να είναι πεσμένο μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο ελπίζουν ότι εν τέλει ίσως υπάρξουν καλά νέα και σύντομα η ομάδα μπορέσει να παίξει στο δικό της σπίτι.

Διαιτητής του αγώνα με τον Πανσερραϊκό θα είναι η Ανδρομάχη Τσιοφλίκη από τη Λάρισα με βοηθούς τον Δαυίδ Πριονά (Εύβοιας), και την Παρασκευή Παντελίδου (Ανατολικής Αττικής). Τέταρτος θα είναι ο Αναστάσιος Φιλιππίδης (Έβρου).

Superbet League 2 – 12η Αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Αστέρας Άκτωρ Β’ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός – Πανιώνιος 0-0

Σήμερα Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Καλλιθέα 12.30

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός 14.00

Ολυμπιακός Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 15.00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό 14.45

ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου 15.00

Βαθμολογία

1.Μαρκό 29

2.ΑΕΛ 23

3.Καλλιθέα 21

4.Πανιώνιος 21

5.Νίκη Βόλου 20

6.Ελλάς Σύρου 19

7.Πανσερραϊκός 16

8.Αστέρας Άκτωρ Β’ 16

9.Πανθρακικός 14

10.Αναγέννηση Καρδίτσας 12

11.ΠΑΟΚ Β’ 12

12.Νέστος Χρυσούπολης 12

13.Απόλλων Καλαμαριάς 9

14.ΠΑΣ Πύργος 9

15.Ολυμπιακός Β’ 6

16.Ζάκυνθος 4

Διονύσης Μπινιώρης